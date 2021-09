Marco Rivero: “La unidad está secuestrada desde Caracas” [+Fotos]

El candidato a la alcaldía de Maracaibo por el Partido Centro Democrático (PCD), Marco Rivero, recorrió el sector “Los Plataneros” en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, con más de 300 personas del sector que respaldaron su candidatura.

“Hoy vemos con agrado como Francisco Eugenio Bustamante, una de las parroquias más grandes de la ciudad se ha volcado con nosotros (…) muchos ciudadanos están preocupados por la situación del país, y en todas las parroquias que llegamos son los mismos problemas y tenemos que salir de esta gente que hoy gobierna a Maracaibo”, refirió el dirigente.

Con referencia al tema electoral Rivero aseguró que no se puede seguir eligiendo el destino del Zulia y de Maracaibo desde Caracas.

“A mis amigos demócratas les digo que así no podemos seguir trabajando, tenemos que estar unidos, porque desde Caracas no puede existir una unidad impuesta desde allá, tenemos que encontrarnos para resolver el problema de las candidaturas(…) la unidad no puede estar secuestrada, nosotros queremos una verdadera unidad”, aseveró.

Los simpatizantes mostraron el apoyo al candidato del PCD, donde manifestaron que Rivero es un hombre “honesto y trabajador”.

“Las mujeres de la comunidad marabina, estamos apoyando decididamente a Marco Rivero, porque tiene una propuesta sana que cambiará a Maracaibo”, dijo Ingrid Gils, dirigente de Copei.

Finalmente Rivero enfatizó que el PCD cree en la unidad, “nosotros somos amantes de la unidad, creemos en ella, pero también creemos que los hombres deben desprenderse de cualquier interés particular y personal, debemos recuperar los mecanismos para que los ciudadanos recuperen la confianza en nosotros”.