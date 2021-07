Marco Rivero: “Estamos decididos en resolver los problemas de Maracaibo”

Marco Rivero, secretario general del Partido Centro Democrático (PCD), recorrió los barrios Bolívar y Bicentenario Luz en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante al oeste de Maracaibo. Desde allí realizó una visita casa a casa, saludando a los vecinos y constatando la realidad que viven actualmente los marabinos por la crisis actual que afecta a Venezuela.

Hoy visitamos la parroquia Francisco Eugenio Bustamante y no será la única vez que lo hagamos. Estoy con el PCD recorriendo todas las parroquias constatando las penurias de nuestros marabinos porque actualmente no tienen quienes los defiendan. Lo que hoy padecen estas parroquias, es la muestra que quienes nos han gobernado, no le duelen los marabinos y esta tierra”, dijo Rivero.