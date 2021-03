Maduro vetará cualquier vacuna del mecanismo Covax sin su autorización previa

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que no entrará a su país ninguna vacuna que no haya autorizado previamente, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciara que las primeras previstas para el país a través de el mecanismo Covax son de AstraZeneca no avaladas por su Gobierno.

Venezuela ha autorizado un conjunto de vacunas que son las que van a entrar al país, no va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales”, dijo Maduro en un acto de Gobierno.

Horas antes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que esta decisión ya fue comunicada al organismo el 15 de marzo, en una reunión con el representante de la OPS en el país, Paolo Balladelli.

El mandatario reiteró el mensaje al decir que han informado “con tiempo suficiente al mecanismo Covax”, además de haber hecho una solicitud “para la liberación del dinero secuestrado en el Banco de Inglaterra”, envuelto en un laberinto judicial, ya que el Reino Unido no reconoce a Maduro como presidente venezolano.

Una vez se produzca, aseguró que entrarán al país las vacunas que fueron autorizadas, entre las que no están la de AstraZeneca.

No vamos a traer ninguna vacuna que esta causando estragos en el mundo, no voy a nombrar a ninguna, solamente van a venir las vacunas comprobadas científicamente en Venezuela, que son seguras para nuestro pueblo”, subrayó.

El martes, el director de Emergencias en Salud de la OPS, Ciro Ugarte, confirmó en una rueda de prensa que el pago de Venezuela para formar parte del mecanismo Covax estaba en marcha y aseguró que las primeras vacunas previstas para el país sudamericano serían las de AstraZeneca producidas en Corea del Sur.

Es decir, no son las vacunas que han presentado potenciales efectos adversos que han sido aclarados por la autoridad reguladora de Europa y también por la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, dijo Ugarte.

El acceso al mecanismo Covax, coordinado por la OMS, ha sido objeto de polémica en Venezuela en medio de las denuncias por parte de Maduro, quien ha dicho que no ha podido pagarlo por tener “bloqueados” recursos en el extranjero, y de la insistencia de la oposición para que las vacunas sean gestionadas por organismos independientes.

La oposición venezolana, además, controla parte de los recursos de Venezuela en el exterior, especialmente en países como Estados Unidos y Reino Unido, debido a que estas naciones no reconocen como presidente a Maduro y en cambio han otorgado su respaldo al líder antichavista Juan Guaidó.

Por ello, el pasado viernes, la oposición anunció, tras un debate, que realizaría las gestiones para pedir una licencia a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EEUU que permitiera el pago de las vacunas a través del Covax.

Según explicó el opositor José Manuel Olivares, el pago se realizará directamente desde una cuenta del Departamento del Tesoro de EEUU a la OPS.