Maduro sobre parlamentarias: Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia

El presidente Nicolás Maduro afirmó este martes primero de diciembre, a cinco días de las elecciones parlamentarias, que acepta el reto lanzado por la oposición sobre el proceso eleccionario, pues asegura que los opositores han dicho que el evento de este domingo es un “plebiscito”.

Le digo a Javier Bertucci, a Henri Falcón, a Bernabé Gutiérrez, a toda la oposición, acepto el reto el domingo que viene. Vamos a ver quién gana. Si ganamos nosotros, vamos pa’lante. Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia. Si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí”, apuntó durante una concentración con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en Caracas.