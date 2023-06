Maduro se tambalea y Lacava lo superaría en sondeo: ¿Habrá nuevo candidato por el PSUV en 2024?

Siete puntos menos en dos meses. La figura de Nicolás Maduro a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se desborona y los signos de su más reciente gira internacional guardarían relación con una estrategia para anclarse al poder.

“Maduro detrás de Rosales en las encuestas. El PSUV no se va a suicidar. Otro será el candidato”, escribió este viernes en su cuenta de twitter, Andrés Izarra, exministro de Comunicación de Hugo Chávez y enconado crítico de quien aspiraría a un nuevo mandato en Miraflores.

Con sorna, Izarra da a entender que Tarek William Saab tiene aspiraciones de relevarlo. Lo hizo con otro trino. “Insólito las aspiraciones presidenciales del fiscal. Un amigo del PSUV solía decir, ‘el que respira, aspira’. Vaya si tiene razón.

“Allí todos están aspirando”, asegura Ricardo Ríos, presidente de la firma Poder y Estrategia, quien reafirma la debacle del actual jefe de Estado como figura ícono dentro de la revolución. “Sí. Chávez fue quien le levantó la mano y eso es una marca, sin embargo, tiene muchísimo desgaste a lo interno y en el país, y una muy mala cara a nivel internacional”, reafirma.

Movimientos a lo interno

El pasado jueves, en su programa Con el mazo dando, Diosdado Cabello concentró en las tribunas de este espacio a un grueso contingente de militares de la Armada, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana más cercano al Presidente.

De acuerdo con Ríos, todo apunta a que fue un mensaje a Maduro, quien se encontraba de gira por Turquía y Arabia Saudita. El politólogo cree que quiere anclarse al apoyo internacional que le queda.

Está muy mal. Nosotros hacemos encuestas cada dos meses, y en marzo tenía 14 puntos y la encuesta que levantamos esta semana lo ubica con 7. Si las elecciones fueran esta semana perdería incluso con la oposición dividida. Eso pone sobre la mesa varias interrogantes, pero la más importante es: ¿Qué tan eficaz es para la coalición gobernante mantener la candidatura de Maduro?”, explica.

En este contexto, Ríos precisa que Poder y Estrategia midió a los líderes de gobierno con la siguiente pregunta: ¿Cuál de los siguientes líderes de gobierno le gustaría que fuera el candidato presidencial? Además del Jefe de Estado se ofrecieron como opciones a Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Rafael Lacava.

“El que mejor parado salió fue Lacava, pero tampoco sobrado. Tuvo 10 puntos, seguido de Maduro con 7, Delcy con 4, Jorge con 2 y Diosdado por debajo de un punto. El tema es que no reúnen cada uno de ellos alguna simpatía importante, más allá de Lacava, que es un fenómeno en términos de la caricaturezca figura que ha construido, pero aún así no es una figura que arrastre más allá del chavismo”.

Ajedrez rojo, rojito

En septiembre del año pasado, en entrevista con Unión Radio, Lacava aseguró que mientras Maduro optará por la candidatura, él no lo haría. “Quien conoce de mi relación con el presidente de la república, Nicolás Maduro, por el cual trabajo, sabe que mientras él esté ahí, es imposible que yo opte por una candidatura a las elecciones de 2024″, dijo. Sin embargo, a lo interno. Varios sectores impulsan cambios.

Y el río sigue sonando. En la Avenida Rómulo Gallegos, Cabello encabezó una concentración en apoyo a Nicolás Maduro. “Voy a hacer un comentario de una compañera nuestra que me preguntó, que quién iba a ser el candidato en 2024, si Maduro o yo. Y yo le dije: ‘Yo estoy con Maduro. Yo no tengo complejos de eso. En las buenas y en las malas, con Maduro me resteo”.

Otro evento que alimenta el debate tuvo como protagonista a Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, quien participó en el acto de fundación de una nueva organización electoral de corte ambientalista. “El Partido Verde nace para proteger a la madre tierra, pero también para defender a la revolución chavista”, expresó.

Ríos, a este hecho, no le da mayor importancia, aunque no descarta que en un futuro sirva como plataforma de alguno de los hermanos Rodríguez. “Creo que es un trabajo de potabilización política. Como ya no hay Polo Patriótico necesitan una figura medianamente potable, aunque es algo realmente cínico porque estamos frente a un gobierno que, solo con el Arco Minero es lo más antiecológico y destructor ambiental que hemos tenido en la República”.

El analista cree que es una oportunidad histórica para que la oposición, unida, capitalice la crisis que arropa al madurismo.