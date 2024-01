Maduro se burla de Juan Guaidó: “Hace cinco años por fin tuvimos un presidente”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo mención del exdiputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, durante la marcha oficialista convocada este martes en Caracas por el día de la democracia.

Durante su alocución, el mandatario se burló de la autoproclamación del opositor el 23 de enero del pasado 2019. “Me dan ganas de llorar de recordarlo, (dijo con ironía), hace cinco años por fin tuvimos un presidente”, dijo Maduro confundiendo a los caraqueños.

Acto seguido, proclamó un “¡Viva Juan Guaidó, mi presidente!”, para luego preguntar por su lugar de residencia en la actualidad.

“Le pregunto a los ultraderecha, a los López, a los Ledezma, a los Capriles, a la Machado, cinco años después que ustedes tenían a Guaidó de presidente donde están y ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está Guaidó y donde está Maduro?”, manifestó el Ejecutivo Nacional.

Envió una advertencia a los participantes de “conspiraciones”, refiriéndose también a las órdenes de captura emitidas este lunes por la Fiscalía contra 11 militares, defensores de los derechos humanos y periodistas por estar presuntamente involucrados en un “intento de homicidio” contra el Gobernador del estado Táchira.

“Saquen sus propias conclusiones, sigan de conspiración en conspiración, que seguirán mordiendo el polvo”, agregó Maduro.

El líder oficialista no perdió la oportunidad de hablar sobre las elecciones presidenciales. Tomando en cuenta que la opositora María Corina Machado también estaba en una concentración en la capital venezolana, extendió un mensaje ratificando que “llueva, truene o relampaguee”, Venezuela tendrá comicios este 2024.

“Tenemos que prepararnos para el futuro (…) A Nicolás no lo tumban los apellidos (dijo haciendo referencia a Leopoldo López, Henrique Capriles y María Corina Machado). A los apellidos les decimos no te vistas que no vas”, apuntó.