Venezuela reforzará controles epidemiológicos en frontera con Colombia

El presidente Nicolás Maduro denunció que los medios internacionales demonizan la pandemia en el país, y que no reconocen ninguno de los logros que ha tenido el Gobierno al hacer frente al Covid-19.

“The New York Times y el Miami Herald todos esos periódicos están al servicio de una campaña permanente contra Venezuela, contra nuestra revolución, no son capaces de reconocer ningún avance, ningún logro, menos ningún éxito en la lucha que hemos tenido contra la pandemia, nos demonizan permanentemente, pero no se ven la viga en su ojo, la viga de Brasil, la viga Colombia, la viga de Perú, la viga de Paragua, de Estados Unidos y de Europa“, dijo el mandatario.

Señaló que si en Venezuela se hubiera implementado el toque de queda como en otros países, para frenar los contagios, los medios asegurarían que su Gobierno se aprovechó del coronavirus para establecer esa medida.

Maduro recordó que en la nación la cuarentena es voluntaria, y que los ciudadanos la cumplen para evitar los contagios de Covid-19.

No reconocen que Venezuela ha tenido un paso adelante, dos pasos adelante, en cada etapa de la pandemia“, comentó.

Reiteró que Venezuela atraviesa la segunda ola de Covid-19, por lo que el país permaneció 14 días continuos en cuarentena radical y esta semana que inicia seguirá el confinamiento.

Asimismo, el Presidente anunció que reforzarán los controles y cuidados epidemiológicos en la frontera con Colombia por un repunte en los casos de Covid-19.

“He dado la instrucción de reforzar los controles fronterizos y los cuidados epidemiológicos en la frontera con Colombia porque hay un repunte brutal y no han querido hablarle claro y decirle la verdad al pueblo de Colombia, como en el mundo entero, pero en Colombia es mayor“, expresó Maduro en cadena de radio y televisión.

El mandatario indicó que en Colombia no ha mejorado la situación en un año desde que llegó el coronavirus.

“Ha golpeado de manera inclemente al pueblo de Colombia, el pueblo de Colombia está huérfano, no tiene servicio de salud, no tiene un Gobierno que lo acompañe, no tiene una mano amiga, no tiene un médico que llegue a su casa, no tiene un apoyo, una protección”, sostuvo.