Maduro no asistió al acto por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana

Nicolás Maduro no asistió el miércoles al acto por el 84 aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana. El oficialista solo envió un mensaje pregrabado, que fue difundido por los medios oficiales.

El oficialista no explicó las razones por las que no estuvo presente en el evento celebrado en el complejo militar Fuerte Tiuna, y que encabezó Vladimir Padrino López, su ministro de Defensa. Pero es la tercera ocasión que no asiste, reseñó El Nacional.

La última vez en la que el oficialista participó fue el 4 de agosto de 2018 en la avenida Bolívar de Caracas, cuando sufrió un presunto atentado en su contra con drones que habrían estado cargados con explosivos.

“La Guardia Nacional Bolivariana es profundamente bolivariana, revolucionaria y más que nunca antiimperialista. Hoy quiero reconocerles su firmeza, su moral. En los momentos más difíciles el pueblo siempre contó con su inamovible compromiso patrio”, dijo Maduro en el corto video.

Una vez más, vestido de militar, acusó a la oposición venezolana y al gobierno de Estados Unidos de desplegar un plan de violencia para sacarlo del poder, durante cuatro meses.