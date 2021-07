Maduro identifica a 10 responsables de perturbar la economía

El presidente Nicolás Maduro indicó el jueves que lograron identificar a 10 responsables de impulsar un plan para perturbar los precios y el valor de la moneda de esa nación caribeña, como parte de una guerra económica inducida.

El mandatario señaló que los responsables de esas acciones forman parte de la oligarquía de ese país.

He dado las órdenes que los llamen a botón a uno por uno, no me importa el apellido que tengan porque algunos creen que tienen apellidos intocables, no hay intocables en ninguno de los apellidos de la oligarquía de Venezuela”, afirmó.