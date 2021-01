Maduro: El CNE decidirá si vamos a una mega elección de gobernadores y alcaldes

"La oposición está proponiendo que hagamos elecciones conjuntas de gobernadores y alcaldías. A mí no me gusta mucho la idea. La ley no lo permite, porque dice que en un acto debe elegir la autoridades regional y en otro el alcalde(...) No me toca a mí decidir, ni opinar”, agregó el mandatario nacional