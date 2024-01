Maduro asegura que la oposición prepara “atentados terroristas” antes de las elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló este viernes que la oposición está preparando “atentados terroristas” antes de las elecciones presidenciales en el país, las cuales aún no tienen una fecha establecida.

"Venezuela entra en un período de elecciones presidenciales y la ultraderecha mercenaria, la oposición parásita no entra en proceso electoral, ellos entran en guerra para hacerle daño al pueblo, ellos se preparan para una guerra, para atentados terroristas", dijo el mandatario nacional.

El jefe de Estado no realizó una acusación particular, aunque no dudó en afirmar que la oposición prepara “intentos de golpe de Estado” y protestas violentas para los próximos meses, al igual que una “guerra” a los servicios públicos del país, como la electricidad y el agua.

Durante un contacto telefónico con trabajadores del estado Bolívar, Maduro realizó estas afirmaciones, para unas elecciones en las que tampoco confirmó su participación.

Al momento de que se cantaban consignas a favor de su candidatura, el gobernante venezolano declaró que aún es “prematuro” abordar el tema de su reelección.

Activó el Plan Furia Bolivariana

Maduro también ordenó la activación del “Plan Furia Bolivariana” a partir del próximo 22 de febrero, para apaciguar los “intentos de conspiración” de la oposición.

“El plan cívico-militar-policial Furia Bolivariana se activará en cada rincón de Venezuela con el objetivo de estar listo para enfrentar cualquier acción que atente contra la paz de la República”, indicó el presidente.

El plan tendrá el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), a la que ordenó “máxima vigilancia y unión” para defender la patria venezolana.