Maduro amenaza con imponer un protector al Zulia ante “ausencia” de Manuel Rosales

El presidente venezolano Nicolás Maduro amenazó este martes al gobernador opositor Manuel Rosales con imponer un “protector” en el estado Zulia ante la supuesta “ausencia” del mandatario regional durante la emergencia en el sur del Lago de Maracaibo ocasionada por las lluvias.

Durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro recordó que como condiciones para las elecciones del 21 de noviembre de 2021 decidió no imponer una figura de “protectorado” en los estados donde ganara la oposición, reseñó Sumarium.

“Eso trae ventajas y desventajas, nos trae una gran desventaja, no tengo un protector del pueblo del Zulia a quien llamar. El gobernador opositor uno no sabe si está en el extranjero o en Venezuela. No quiero llegar al punto de tener que nombrar a un protector para el estado Zulia o para los estados gobernados por la oposición“, advirtió.