Maduro activa Plan Especial Antigolpe por presunta rebelión militar anunciada por Antonio Ledezma

El presidente de la República, Nicolás Maduro, respondió a las declaraciones del exalcalde Antonio Ledezma cuando se refirió a una posible rebelión militar o alzamiento civil para inscribir a María Corina Machado como candidata a las elecciones presidenciales de 2024, pese a su inhabilitación política.

El mandatario ordenó la activación de las más de cuatro millones de Cuadrillas de paz en el país para poner en marcha lo que tituló Plan Especial Antigolpe.

La medida fue dada a conocer durante la transmisión del programa Con Maduro+, donde el Jefe de Estado explicó que tomó la decisión tras conversaciones con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, luego de la difusión de la entrevista realizada por Patricia Poledo a Ledezma, donde afirma que el equipo de Vente Venezuela tiene un “plan” acordado con militares para lo que parece ser un intento de golpe de estado.

“La revelación no puede ser más clara, (…) no bastó con meterle más de 900 sanciones a Venezuela. Es el mismo grupo que lo hace. A confesión de parte, relevo de pruebas (…) Hablé con Diosdado Cabello y le pedí que se garantice la máxima movilización de las fuerzas populares. He dado la orden de activar las cuadrillas de paz. Cuadrillas de Paz, alerta, a la calle, activadas, a garantizar la paz en todo el país”, detalló el Ejecutivo nacional.

Por su parte, avaló el accionar de la Fiscalía General de la República, que a través de su máxima autoridad, Tarek William Saab, ordenó la captura internacional de Ledezma. “Actuó rápido, a tiempo, y hay que acompañar a las instituciones para que Venezuela haga justicia. No se puede permitir al fascismo y al golpismo que llenen de violencia estéril. No se le puede permitir”, expuso.

“A los 4 millones de milicianos y milicianas activados en el Plan Especial Antigolpe, para garantizar la tranquilidad, la paz, para que más nunca haya guarimbas y violencia. Llamo al pueblo de Venezuela a defender la paz, la soberanía, la unidad interna, a la máxima organización en esta etapa, para garantizar la máxima movilización”, agregó Maduro.

Le reitero el llamado al pueblo a defender la Paz, la soberanía y la unión de Venezuela, no le permitamos a los fascistas y los golpistas que vuelvan a llenar las calles de violencia. ¡Máxima Organización y Movilización! Activadas las cuadrillas de Paz en el Plan Especial… pic.twitter.com/Zh6Aau1EbW — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 22, 2023

