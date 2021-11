Machado: "Los venezolanos están secuestrados en un país que se disuelve"

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, dijo este viernes que “los venezolanos están secuestrados en un país que se disuelve”, refiriéndose a la “crisis” de la nación.

Resaltó la situación a la que se enfrentan los connacionales que, en condición de migrantes, se van a otros países en busca de las oportunidades que su país no les brinda. Asimismo, catalogó como “una condena” lo que deben enfrentar durante su paso quienes salen por las fronteras del país, reseñó El Nacional.

“Hoy vemos una situación de secuestro del país, un secuestro prolongado con rehenes a los que matan todos los días. Los rehenes somos los venezolanos, los que se mueren de mengua, asesinados, cruzando la frontera”, dijo durante un encuentro con miembros de la Asociación de Ganaderos de Apure.

Y agregó: “La frontera se ha convertido en una condena para los ciudadanos que la viven. Aquí han confluido redes, fuerzas e intereses que trascienden a nuestro país y verlo desde la visión solo de Venezuela es un error”.

La dirigente opositora señaló que Venezuela requiere de un proceso electoral que sea transparente y en equidad de condiciones.

“Todos aquí queremos votar libremente, sin militares, con urnas transparentes, elegir de verdad”, enfatizó.

Machado reconoció que “es difícil asumir que estamos en una dinámica de guerra, porque somos demócratas y creemos en la convivencia cívica”, pero enfatizó que por el hecho de que a alguien no le guste o no la entienda, no deja de ser una guerra, informó El Nacional.

“No vengan con el chantaje de la fuerza y las armas. No sabemos usarlas, nosotros no somos violentos, pero lo que sí sabemos es cómo no legitimar y lavarles la cara a criminales. Contra los criminales, justicia”, agregó.

“Nuestro país es el de la generación de niños sin educación, sin alimentación y sin mamás en sus casas. Si no somos nosotros quienes salvemos este país, ¿entonces quién?”, finalizó.