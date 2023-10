Luis Vicente León sobre las elecciones presidenciales 2024: “La batalla post primarias será brutal”

El director de Datanálisis, Luis Vicente León, lamentó que se acerca un panorama electoral confuso para los venezolanos en el año 2024. Ante la deserción de los partidos opositores, el especialista expuso que no existirá un candidato unitario que se enfrente a Nicolás Maduro con una buena cantidad de votos que lo respalde.

"¿Habrá un candidato unitario para enfrentar a Maduro? No. Incluso en el caso de que las primarias puedan llevarse a cabo con éxito, es muy poco probable que pueda producir un candidato habilitado para inscribirse en las presidenciales", expresó en su cuenta en la red social X.

León aseguró que, aunque hubiese un triunfador en las elecciones primarias que no esté inhabilitado, tendría que afrontar la presencia de Benjamín Rausseo, partidos independientes y la Alianza del Lápiz, lo que en lugar de ofrecer unidad a los votantes, mostraría un catálogo que eliminará la aglomeración del apoyo electoral en contra del chavismo. "Se debe considerar también que a Benjamín Rausseo será candidato independientemente del resultado de las primarias y que habrá también candidato de los partidos judicializados y de Lápiz. El mejor escenario es que la población opositora se aglutine espontáneamente alrededor de uno sólo, pero desafortunadamente no habrá una oferta unitaria", afirmó.

Basándose en las encuestas, el representante de Datanálisis siempre ejemplifica a una María Corina Machado triunfante en los comicios opositores, sin embargo, sostiene que el verdadero problema sería la imposibilidad de una inscripción con el Consejo Nacional Electoral (CNE). León augura un escenario de conflicto entre los partidos para designar un sustituto en el caso de tener que ejecutar la "estrategia de Barinas".

De suceder, aunque Machado escogiera un sucesor, este no contaría con la misma popularidad que ella ha construido a lo largo de toda su carrera política, lo que también podría destruir las esperanzas de un cambio de presidente en el 2024.

Pese a que la líder de Vente Venezuela defiende su liderazgo en la primaria y su derecho de luchar "hasta el final" por su puesto en las elecciones, si su plan no prospera, podría generar más desunión entre los dirigentes políticos.

La batalla post primarias será brutal y el problema principal es que todas las posiciones tienen argumentos sólidos. María Corina tiene derecho a defender su mayoría y triunfo. El problema es la capacidad real que tiene para evitar su inhabilitación, que en mi opinión es muy pequeña y prácticamente imposible. Machado puede tratar de exigir un derecho de gran electora y pedir nombrar a dedo su sustituto, pero los demás tendrán razón en decir que la votación es personal y no significa un derecho de emperatriz para nombrar heredero. Acción Democrática tendrá razón en exigir la selección de su candidato como alternativa, al ser el segundo votado de primarias, con opción a inscribirse. Pero los demás tienen razón en decir que con una votación pequeña esa selección no sería representativa ni legitimada por acuerdo o votos. Los partidos institucionales clásicos tendrán razón en decir que es necesario un acuerdo entre las partes para elegir un sustituto, pero los contrarios tendrán razón al decir que la dirigencia opositora no tiene legitimidad para elegir un representante opositor sin respaldo de las masas", explicó.