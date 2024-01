Luis Vicente León sobre inhabilitación de María Corina: “Sin ella, la derrota opositora está cantada”

El director de Ecoanalítica, Luis Vicente León, opinó en sus redes sociales sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en torno a la ratificación de la inhabilitación política de María Corina Machado.

León manifestó poca esperanza de un panorama electoral competitivo tras la reafirmación de limitaciones de la líder de Vente Venezuela para ejercer cargos públicos. Aseguró que “no estamos en el plano jurídico, sino en el plano político, donde el Gobierno decide en función de lo que le conviene”.

En concordancia con su discurso, Eugenio Martínez, director de Votoscopio, sostuvo que “el deseo del Gobierno es que la oposición asuma la posición del 2018”, concluyendo en la abstención de los electores y posterior victoria del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Explicó que, ante la salida de la ruta electoral de Machado, “es difícil prever si el apoyo de María Corina puede traspasarse a otro candidato”.

No hay forma que una candidatura alternativa sea exitosa si no tiene el aval a María Corina Machado”, apuntó.

Opinó que “la oposición debería pelear por la habilitación de María Corina hasta el último día de inscripción de candidaturas”. “Ahora bien, la oposición también debe estar preparada para el escenario (muy probable) que Machado no pueda inscribirse”, agregó Martínez.

Por su parte, Luis Vicente León expuso que “Estados Unidos y la oposición sabían que esto sucedería”, sin embargo, quedan pocas opciones para una victoria en los comicios presidenciales de este 2024.

“Si la oposición quiere participar en la elección tendrá que buscar un mecanismo de sustitución de candidato. Sin ella, la derrota opositora está cantada, y con ella convocando abstención o lucha de calle, también”, concluyó León.

No hay forma que una candidatura alternativa a @MariaCorinaYA sea exitosa si no tiene el aval de MCM. ¿Es el momento para anunciar a un sustitut@? No. La oposición deberia pelear por la habilitación de MCM hasta el último dia de inscripción de candidaturas. Ahora bien, la… — Eugenio G. Martínez (@puzkas) January 27, 2024

Plataforma Unitaria se pronuncia

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) fijó posición este sábado tras la dura medida que excluyó a Machado de una candidatura presidencial.

Durante una rueda de prensa, el jefe de la delegación, abogado Gerardo Blyde, sostuvo que pese a los señalamientos de la Contraloría y del tribunal, "Maria Corina es la candidata de la oposición venezolana reconocida por todos los líderes, dirigentes y partidos de la Plataforma Unitaria"

Por tanto, exigió al oficialismo "que cumpla el acuerdo en toda su extensión, no por pedacitos y el cese absoluto de todo este escalamiento contra dirigentes políticos y de campaña y contra la candidata".

Reiteró, tras ser consultado nuevamente si Machado sería la aspirante presidencial de la oposición, que "sin ninguna duda (lo será), esta delegación no tiene otra candidata, que es la candidata de la Plataforma Unitaria".

El mencionado fallo surgió como respuesta al recurso de amparo solicitado por Machado el pasado 15 de diciembre a la Sala Político Administrativa del TSJ, en donde exigió le fuera retirada la sanción de inhabilitación que pesa en su contra.

La asistencia a esta Sala fue uno de los mecanismos acordados en Barbados para la promoción de unas elecciones libres, recordó Blyde.

Exhortó a que fuera revertida la decisión tomada por el TSJ. "El procedimiento acordado significa un juicio, no un juicio sumario, no un paredón donde no haya posibilidades de alegar y probar".