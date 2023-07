Luis Vicente León: "Si María Corina busca reeditar 'La Salida', la fractura opositora está garantizada"

En una sesión de preguntas y respuestas en la red social Twitter, el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, recibió numerosas interrogantes por parte de sus seguidores, quienes expusieron como tema recurrente la participación de María Corina Machado en la elección primaria de la oposición venezolana.

Al responder sobre ella, aseguró que la líder de Vente Venezuela está “arriba y lejos de cualquier candidato opositor o chavista”, por lo que aproximó que es la más cercana a triunfar en los comicios del #22Oct.

Maria Corina Machado es, sin duda, la favorita en preferencias electorales en primarias y fuera de ellas”, aseguró León.

En la extensa conversación de Twitter, también salió a relucir el tema de la inhabilitación de “La dama de hierro”, aspecto en el que, según afirmó el representante de Datanálisis, el Gobierno nacional “no está dispuesto a negociar”.

“El tema es que la inhabilitación política le impedirá inscribirse y el Gobierno de Maduro no está dispuesto a negociarlo. Entiendo que ella buscará elevar el costo de esa inhabilitación mostrando su fuerza (algo perfectamente racional) pero la gran pregunta es qué hará cuando no pueda participar (y está claro que no la dejarán)”, opinó el especialista.

Expuso que si se diera el escenario de una Machado triunfante en las primarias y la negativa por parte del Gobierno nacional para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ve con preocupación el eslogan de la opositora, quien se ha adueñado de la frase “luchar hasta el final”, lo que podría representar acciones de calle.

El experto desestimó esta iniciativa de la candidata, asegurando que sus resultados pueden ser similares a los de Juan Guaidó con el “gobierno interino”, asegurando que en este caso, “la fractura opositora está garantizada”.

Si la ruta es Barinas es probable que la oposición se unifique y sería una buena noticia. Pero si la estrategia es la que ha anunciado, “luchar hasta el final” que debe interpretarse como levantar la calle en una especie de reedición de "La Salida” pero con la idea de que ella será más cierta que Guaidó y la gente la seguirá en esa cruzada, el resultado es incierto y peligroso y la fractura opositora está garantizada pues la probabilidad de que se unan a su alrededor en esa “guerra” es extremadamente baja”, apuntó.

León explicó que, si se da el muy probable escenario, se debería tomar “la ruta de Barinas”, estado en el que Freddy Superlano, dirigente de Voluntad Popular, ganó las elecciones regionales pero no pudo ejercer el cargo por inhabilitación política. La decisión en ese momento fue la sustitución de Superlano por Sergio Garrido, quien hasta la actualidad, es el Gobernador de la entidad.

“En política no hay escenario imposible. Pero si juramos la historia de la revolución y medimos sus riegos actuales, la probabilidad de flexibilización del Gobierno con respecto a los candidatos radicales inhabilitados (MCM, Guaidó, Leopoldo López y otros) me resulta un límite que tiende a cero”, agregó.