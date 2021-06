Luis Vicente León: “Posibilidad de que se acuerden elecciones presidenciales es cero”

“La posibilidad de que se acuerden unas elecciones presidenciales es cero. Maduro no lo va a negociar con una popularidad de 11 por ciento”, dijo León durante su participación en una conferencia online que se celebró en el marco de la Asamblea Anual de Fedecámaras Zulia, reseñó El Pitazo.

“Él –Maduro– hoy controla el país, tiene el poder territorial, no hay una amenaza creíble. No hay ninguna amenaza real para que salga del poder. Aún sin plata, tiene el poder. Estamos en una negociación que para que sea exitosa, las partes deben entender qué pueden y no conseguir”, agregó el analista político.

Intuyó que el gobierno de Maduro estaría dispuesto a negociar la liberación de los algunos presos políticos, la observación internacional para las elecciones regional, incluso la repetición de los comicios parlamentarios el próximo año. “Con mucha negociación, podrían conseguir el rescate de algunas instituciones, pero nunca una elección presidencial a corto plazo”.

Tanto la oposición liderada por Juan Guaidó como el gobierno de Maduro se preparan para iniciar una negociación que logre una salida a la crisis económica, política y social que vive Venezuela, y que ya fue condicionada por el oficialismo con el levantamiento de las sanciones, el reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en 2020 y la devolución de las cuentas bancarias de PDVSA y del Banco Central de Venezuela.

Alto rechazo

Según la estimación de Datanálisis, presentadas por León en la conferencia, Maduro tiene una aceptación de 11.4 % y un rechazo de 86.4 %.

Indicó que el 81 por ciento de la población señala a Maduro como el responsable de la crisis y que 8 de cada 10 venezolanos quiere un cambio de gobierno. “La mayoría del país necesita, quiere y desea una transición”, agregó.

La valoración de la oposición y sus líderes no es muy distinta. Según la encuesta elaborada por Datanálisis en abril de este 2021, el opositor Juan Guaidó tiene una aceptación de 15.4 por ciento, que –explicó León- considerando que el estudio tiene una margen de error de más o menos 4, “Guaidó y Maduro están empatado desde el punto de vista de respaldo popular”.

Indicó que la valoración de los partidos políticos de oposición es de 210,4 por ciento y que los esfuerzos de los detractores de Maduro por sacarlo del poder se han convertido en decepción, desesperanza, desmovilización y división severa dentro del grupo opositor.