Luis Parra pide salvoconductos para aprobar decreto de Estado de Alarma

Luis Parra, el diputado, que se asume como presidente de la Asamblea Nacional, en una comunicación enviada el 18 de marzo, pidió salvoconductos al presdente, Nicolás Maduro, para todos los diputados y realizar una sesión extraordinaria, con el objetivo de aprobar el decreto de Estado de Alarma dictado en días pasados por la emergencia del coronavirus covid-19.

En el documento, Parra asegura que no es “el momento de la confrontación; es el momento de la conciliación y de privilegiar el interés colectivo” y, por ello, quiere realizar una sesión extraordinaria en el Palacio Federal Legislativo “para conocer los instrumentos presentados por el Poder Ejecutivo”.

Con esto, pretenden “encaminar por la vía constitucional y legal la actuación del Estado en la protección del pueblo de Venezuela” y responder al artículo 339 de la Constitución venezolana, que obliga al Presidente de la República a que presente el decreto de Estado de Alarma, en los próximos ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o su comisión delegada para su consideración y aprobación, reseña Tal Cual.

A pesar de reclamar su legitimidad como presidente de la AN desde el 5 de enero, en medio de un acto que no cumplió con ninguna normal constitucional o legal, Parra no ha logrado construir un quórum de funcionamiento dentro del parlamento venezolano.

Esto no ha permitido que en su «presidencia» se instalen las comisiones permanentes y , por tanto, que en este caso donde existe una medida de cuarentena dictada por Nicolás Maduro se convoque a la comisión delegada de la AN para discutir y aprobar este asunto.

Además, el mencionado decreto solo se establece que este instrumento pasará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad y regulación de «las distintas situaciones resultantes de la aplicación de las medidas de restricción de tránsito o suspensión de actividades», contraviniendo lo que establece la Constitución en su artículo 338.

En Venezuela el ejercicio del poder Legislativo está fragmentado debido a diversos eventos políticos. La Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó es desconocida por el régimen de Maduro, pues los acusa de estar en desacato y de no haber realizado la nueva juramentación de la junta directiva de 2020 como dictan las leyes.

En cambio, Maduro reconoce a Luis Parra y a la ANC, que ha asumido poderes «supraconstitucionales» con los cuales ha asumido diversas competencias que corresponden al parlamento venezolano u obviado las competencias que ha ejercido sus presidentes desde 2017.

Esa misma ANC respaldó el 17 de marzo el decreto de Estado de Alarma dictado por Maduro a partir del 13 de marzo y que impone una serie de medidas, como la restricción de circulación y cuarentena total en el país, debido a la expansión del coronavirus covid-19 dentro del territorio.