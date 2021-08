Luis Florido se postula para la gobernación de Lara

Con el firme propósito de conducir el Estado Lara, para rescatarlo, desarrollarlo, diversificarlo, construyendo las mejores condiciones para los ciudadanos, con más oportunidades para todos, el diputado Luis Florido, se postuló para la gobernación larense, asegurando que el cambio político se logra electoralmente.

En un acto muy concurrido, que se inició con una caminata desde la Calle 48 con carrera 26 de Barquisimeto y concluyó en las canchas de la urbanización Obelisco, Florido anunció su compromiso con los larenses y por ende con los venezolanos, por la democracia, la libertad, los valores y el rescate de las instituciones.

Al comienzo de sus palabras recordó a todos aquellos, que dentro y fuera del Estado Lara, fueron víctimas de la represión y la violencia, pagando con su vida el delito de querer vivir en Libertad y Democracia

En ese sentido, rememoró a Rubén Morillo, joven larense que murió en busca de un mejor país, a Luis Zambrano, quien luchaba por el futuro de sus hijos, a la diputada Bolivia Suárez, una luchadora social, quien fue víctima de la pandemia.

“Quiero enviar un abrazo a todas las familias que han visto perder un ser querido, producto de la represión, de la persecución política, que han sido encarcelados o que han emigrado de nuestro país para buscar nuevas oportunidades que les permita alimentar a su familia, desarrollarse y conquistar un futuro que no ven en Venezuela”, expresó Florido.

Manifestó que le duele que millones de venezolanos no vean futuro en el país, que los jóvenes abandonen la educación para salir a trabajar, que los adultos mayores no tengan calidad de vida, por lo que considera que su compromiso es asumir el reto de ser Gobernador de Lara, para rescatar espacios y construir las mejores condiciones para los ciudadanos.

“Hoy desde esta cancha, tan cerca de El Obelisco, símbolo de lucha y resistencia, ponemos el pecho para rescatar el Estado, para demostrar que sin importar los recursos podemos hacer las cosas bien y podemos hacerlo mejor. Hoy postulo mi nombre al servicio de la Unidad y de la Plataforma Unitaria para ser el próximo Gobernador del Estado Lara”, afirmó.

Destacó que en los últimos 20 años ningún gobernador ha nacido en Lara, por lo que sostuvo que por eso han fracasado los últimos gobernantes, porque no siente esta tierra como propia, razón por la que se ha destruido la capacidad productiva de la región, motivo por el cual los larenses claman por un cambio, por eso propone ser el primer gobernador larense electo por el pueblo.

Dijo que Lara es un estado privilegiado, que tiene todo para convertirse en potencia, que es necesario impulsar las Industrias, la agroindustria, el sector ganadero, el sector Agrícola, la industria vinícola, rescatar recursos que se han perdido, como Sidetur una de las mayores corporaciones de acero de Venezuela y que fue expropiada en el año 2010.

“Nuestro estado tiene la capacidad para convertirse en una verdadera potencia económica diversificada y tenemos la oportunidad de hacerlo realidad, no con fórmulas mágicas ni viejas añoranzas, ya esos tiempos pasaron, Lara necesita gerencia comprobada”.

Certificó que, a pesar de los pocos recursos, se va a discutir con el pueblo las prioridades de lo que demanda la gente, resolver los principales problemas de los Larenses, como la escasez de agua, por lo que promete buscar inversión nacional y extranjera para terminar las obras en materia hidrográfica, como la represa Yacambú-Quibor y el Embalse de las dos Bocas.

“Obras que los chavistas no realizaron dilapidando más de 2 mil 300 millones de dólares y los larenses seguimos sufriendo el problema del agua. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se integre más potencia al servicio eléctrico del Estado y de esta manera paliar los efectos económicos de los apagones. Debemos crear proyectos para incrementar la frecuencia de la distribución del gas doméstico, no es posible que haya gente en nuestro Estado cocinando a leña”, apuntó Florido.

Aseguró que la administración a su cargo será pionera en materia Educativa, impulsará programas de Alimentación Escolar para paliar la desnutrición de los niños, creará programas para evitar la deserción escolar, se implementarán mejores condiciones salariales para los docentes, porque los maestros tienen sueldos de hambre.

Agregó que la pandemia evidenció la indolencia de una gobernadora que traicionó la confianza de los larenses, refiriéndose a Carmen Meléndez, quien se fue a ejercer otro cargo, dejando la responsabilidad a una persona que a su juicio no ha sabido gobernar.

“Hoy en nuestros hospitales no hay insumos, medicinas, camas, no hay cómo atender una emergencia sanitaria en medio del Covid, esta pandemia solo ha traído más pobreza y muerte a un pueblo que no lo merece”, añadió.

Ante posibles críticas a su candidatura manifestó enfático que hay mucha gente que cree que no hay condiciones para participar en unas nuevas elecciones, que este CNE no es confiable y que van hacer trampa, a lo que respondió que es necesario ir a votar para vencer el fraude

“Somos mayoría y ellos lo saben, les pregunto: ¿cuáles son los beneficios de no participar? la consecuencia sería tener otro mal gobierno, mordernos la lengua cada vez que se nos vaya la luz, que falte el agua o que no tengamos gas, por no querer participar y rescatar nuestros espacios para el cambio”, precisó el candidato Florido.