Luis Florido: Con garantías participaría en la elección regional para rescatar el voto

Para Luis Florido, más allá de aspirar a la gobernación de un estado o alcaldía, la verdadera oposición venezolana demócrata, está luchando y exigiendo por condiciones electorales, que se respete el derecho a elegir y ser elegidos a los venezolanos.

Así lo señaló el parlamentario larense en su columna de opinión quincenal, donde reconoce que ha sido participe en “la lucha para construir la alianza internacional que hoy apoya a los venezolanos, que por ello terminó en el exilio y sigue trabajando por liberar a Venezuela del régimen de Maduro”.

No niega que estaría dispuesto a participar en unas elecciones y optar por una gobernación o alcaldía, “siempre y cuando existan las condiciones electorales justas, verificables, con observación internacional confiable”.

Indicó que la oposición seria de este país está consciente de que el Gobierno va a rehuirle a otorgar las condiciones electorales que se requieren para una democracia, pero que seguirán luchando y trabajando para lograr sacar al Gobierno del poder.

“Queremos participar y derrotar electoralmente al régimen y su combo, que es donde son más débiles, por eso no quieren medirse porque serán derrotados. Las encuestas reflejan el bajo apoyo a Maduro y los suyos. No puede ser la respuesta que solo se presenten candidatos alacranes, como es el caso del estado Lara”, enfatizó.

Agregó que se trata de recuperar el voto para el elector y quien puede ser elegido planteamiento fundamental del Acuerdo de Salvación Nacional y por eso el gobierno de Noruega está en Venezuela para buscar que exista la posibilidad de dirimir las controversias políticas en el país de forma electoral respetando todos los sectores y sus aspiraciones.

“De eso se trata. Un país no puede desarrollarse si se irrespeta la democracia, independientemente que pueda estar en desacuerdo o no con un gobernante en América Latina, mientras acceda al poder mediante el voto y se respeten las normas democráticas. No como está ocurriendo hoy en Nicaragua, donde los candidatos de la oposición quieren participar en la elección presidencial, pero el régimen de Ortega los está judicializando porque sabe que va a perder, no tiene el apoyo popular”, agregó.