Luis Caldera recorrió la parroquia La Rosa de Cabimas

Como una ciudad rebelde y luchadora, como Chávez, calificó a Cabimas el precandidato a la Gobernación del Zulia, Luis Caldera Morales, en su visita este viernes a la parroquia La Rosa, de este municipio petrolero de la Costa Oriental del Lago, donde estuvo recorriendo PetroCabimas, el sector R10, hasta la cancha polideportiva.

Caldera reafirmó el compromiso que tienen todos los votantes este 8 de agosto, “todos tenemos que salir a votar porque esto es una batalla entre camaradas”.

Señaló que hoy “nos estamos rebelando contra el imperio, contra el bloqueo que hoy nos niega el Buen Vivir que nos dejó Chávez, nos estamos rebelando contra los paramilitares colombianos que nos quisieron incendiar la Cota 905 de Caracas, pero también nos estamos rebelando contra los que se visten de rojo y le hacen daño a este proceso bolivariano, porque no es chavista el que es corrupto, no es chavista el que maltrata al pueblo, no es chavista el que se aleja del pueblo en grandes caravanas, no es chavista porque le hace mucho daño al proceso revolucionario”, recalcó.

En su cita con el pueblo cabimense el precandidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Caldera casa a casa recibió el afecto de la gente y llegó a pedirles que le permitieran ser su hijo, “para que Cabimas sea bonita, grande, con la solución de sus problemas; porque vinimos a servir y no a ser servidos.”

Proponemos volver a Chávez

Señaló que volver a Chávez es volver a la transformación revolucionaria del estado para que las comunas y los consejos comunales puedan ser gobierno en su territorio, resolver problemas, coadyuvar con el alcalde, con el Gobernador, “mandar obedeciendo, como nos enseñó Chávez”, recalcó con la humildad que lo caracteriza.

“Volver a Chávez es que las bases de misiones sean un epicentro contra la pobreza extrema; que la juventud no solamente tenga estudios sino que tenga oportunidades; que la seguridad no solamente sea un tema de policías, sino que sea de prevención, de integración comunal de cuadrantes de paz. Es invertir la pirámide. El pueblo arriba y el gobierno abajo. Que las bases estemos al frente de las realidades”, apuntó Luis Caldera.

Igualmente enalteció la heroicidad del pueblo cabimense, del pueblo venezolano, que ha resistido ante tantas dificultades, la pandemia, necesidades de alimentación, de servicios de salud “y salir hoy con las banderas de Chávez es un milagro de la misión bolivariana del Presidente Nicolás Maduro. Por eso este pueblo es grande. Ustedes son unos héroes y se los digo más que como candidato como organizador del partido”.

Resaltó que se debe acompañar al pueblo en su sufrimiento, mirándolo a los ojos y diciéndole “esto no lo podemos resolver porque no tenemos recursos; esto sí, pero que lo atiendas, que estés con él resolviendo, avanzando en la esperanza”.

Finalmente dejó muy claro que este 8 de agosto todos deben salir a votar porque aquí no se vino a hablar de nadie, porque el adversario es la oposición, “el partido nos dio la oportunidad del debate, de la confrontación de ideas, la diversidad en la unidad y por eso Luis Caldera le viene a decir a ustedes hombres y mujeres de Cabimas, vengo aquí con ustedes a cuidar el partido, a cuidar la integridad territorial, a cuidar la soberanía, a rescatar las misiones. Porque recibir el amor de Cabimas es recordar a Chávez”.