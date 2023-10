 Llueven críticas contra Prosperi por torpedear Primarias: “Un pobre candidato. No es adeco más nunca”

Una jornada histórica. El proceso de elecciones primarias opositoras superó las expectativas de tirios y troyanos. Movilización espontanea, militancia comprometida, actitud cívica, contados eventos relacionados con violencia política y una Comisión Nacional de Primarias que supo sortear en caliente los obstáculos aún con el agua al cuello y bajo los ojos del mundo.

María Corina Machado, César Pérez Vivas, Andrés Caleca, Delsa Solórzano, Andrés Velásquez, Tamara Adrián, César Almeida, Luis Balo Farías y Gloria Pinho, nueve de los 10 candidatos, a la altura de la circunstancia histórica. Todos salvo uno: Carlos Prosperi, ficha de Acción Democrática, y el más errático y desenfocado de los aspirantes a convertirse en el líder unitario de la oposición.

No van a contar conmigo para unos resultados electorales sesgados”, expresó tajante a pocas horas para que finalice este domingo 22 de octubre, en una jornada en la que recibió al momento de votar abucheos por parte del electorado ante sus más recientes ataques a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias y al proceso en sí.

La declaración estaría preparada para ser difundida al final de proceso, pero se filtró antes. Prosperi ya había condicionado el reconocimiento de los resultados en una rueda de prensa y un día antes de la consulta, este sábado, encendió las redes sociales al cuestionar que AD sólo tuviera miembros de mesa en 30 por ciento de los centros, cuando lo ocurrido fue por propia falta de gestión de la organización opositora. “Hoy los resultados no van a expresar la realidad”, aseguró.

¿Por no tener al CNE?

En redes sociales abundan críticas luego que Prosperi insultara en la red social X, al periodista Eugenio Martínez, luego que éste desmontara con datos comprobables que sus cuestionamientos se debían a fallas propias y no a la CNdP. Lo peor es que, se hizo público un video preliminar de lo que sería su rechazo a los resultados.

Con nosotros no van a contar para unos resultados que no son la realidad de lo que hoy se expresa. Todo esto se debe a no haber contado con el apoyo técnico del CNE..”.

En respuesta, Martínez difundió el video y su consideración en su cuenta X: “El video de Carlos Prosperi desconociendo los resultados que fue filtrado a la prensa es una edición preliminar. Sin embargo, las partes en donde asegura que el resultado “es irreal y sesgado” no están editadas. En este caso no hay margen de duda”.

Activistas del partido blanco fueron los primeros en cuestionarlo.

Calificar la acción de este señor comparada con acciones de anteriores candidatos de AD ejemplo, de Gonzalo Barrios perdiendo por 20 mil votos y salió de inmediato apoyar la proclamación de Rafael Caldera. Un pobre candidato. Este no es adeco más nunca”, escribió José Salas.

“Sino estás de acuerdo, renuncia y nos deja a nosotros seguir adelante con el proceso. Que lamentable que nuestro partido AD haya caído al abismo con gente antidemócrata”, agregó Cira Garrillo.

Pero no solo fueron activistas. Manuel Rojas Pérez, miembro del CEN de AD, tomó una postura firme contra las declaraciones de Prosperi, defendiendo la integridad del proceso electoral. “No es cierto que el proceso es un desastre. No es cierto que los centros no están funcionando. Estamos viendo la realidad del país y hay que aceptar y acompañar lo que la mayoría está expresando hoy”, escribió Rojas Pérez la red social X

Hamid Ramos, diputado al parlamento regional de Carabobo, también se opuso a la postura de Prosperi, resaltando la naturaleza positiva y cívica de la jornada electoral. Ramón Guevara, exgobernador de Mérida y dirigente de AD, se hizo eco de la importancia de escuchar la voz del pueblo venezolano.

Entierro de la vieja oposición

Por su parte, Francisco Poleo, periodista especializado en política, aseguró que el principal ganador es la reconexión del pueblo con un norte en materia política. Sobre los cuestionamientos de Prosperi, respondió que la filtración del video desde el propio seno de AD deja un mensaje muy claro: “El candidato es el que hoy eligió la gente. Que te hayan cambiado un centro electoral o te hayan faltado unos testigos no va a cambiar la voluntad popular”, sostiene.

Jorge Morán, politólogo, fue tajante: “El intento de descalificación de la primaria por parte de Prosperi y AD puede terminar de enterrar a la vieja oposición y que se termine de consolidar una nueva. Creo que hay un realinamiento en la oposición, un clivaje, como se conoce en la Ciencias Políticas”.