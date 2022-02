Liliana Ortega: Patrones de represión usados en el Caracazo se mantienen 33 años después

“Las condiciones que dieron origen al Caracazo no solo se mantienen, sino que algunas se han agudizado”, advierte la abogada que, en 1989, trabajó para agrupar a las víctimas de la represión policial y militar. Reabrir el caso del Caracazo está en manos del Ministerio Público y los tribunales, reitera

Mientras en la sede de la Disip (hoy Sebin) se encarcelaba a estudiantes y a población general, y en la de la DIM (hoy Dgcim) se torturaba a quienes el gobierno consideraba los responsables de la revuelta, en las afueras de la morgue de Caracas se congregaban los familiares de los ajusticiados y los desaparecidos. Eran los primeros días del mes de marzo de 1989 cuando el dirigente político Enrique Ochoa Antich y la abogada Liliana Ortega asumieron la tarea de organizar el dolor y escribir las primeras páginas de lo que después sería Cofavic: El Comité de Familiares de las Víctimas del 27-28 de febrero de 1989.

Hoy, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo está más activo que nunca. Ortega, fundadora de esta organización, afirma que El Caracazo “es un punto de inflexión para entender el presente, y también para entender el futuro. Para entender el presente, porque las condiciones que dieron origen al Caracazo no solo se mantienen, sino que algunas se han agudizado, y sobre todo, porque ahí comenzaba a perfilarse la desestructura del Estado y la falta de protección del Estado con los ciudadanos. Y para entender el futuro, porque para la construcción de la memoria histórica es muy importante, es un punto de partida El Caracazo”.

“La impunidad del Caracazo, que aún se mantiene luego de 33 años, es un tema que tiene que ver con el presente y el futuro, porque está íntimamente ligado al uso proporcional de la fuerza pública, a la brutalidad policial, a la obstrucción de la evidencia y de las investigaciones, a la estigmatización y a la exclusión de sectores populares muy importantes”, prosigue.

“Por eso creo que los temas del Caracazo siguen teniendo una enorme vigencia, y la tienen especialmente mientras no se resuelvan, mientras esté allí el dolor producido en los sectores populares y la no comprensión de ese dolor”.

El Caracazo “es uno de los casos, en la historia de las Américas, en el que no se ha reivindicado la memoria de las víctimas, no se han entregado los restos a los familiares, aún siguen pendiente muchísimas cuentas basadas en ese dolor para cerrar el duelo e intentar construir el proyecto de vida”, dice.

-¿Por qué sigue en la impunidad? ¿Cuántos casos sin resolver? ¿Qué acciones el Estado no ha tomado?

-La sentencia de la Corte Interamericana se refiere a 47 casos, y en esos casos el Estado venezolano no ha determinado responsabilidades individuales de los hechos cometidos. En los casos que no llegaron a la Corte no conocemos que haya alguna sentencia condenatoria. En los casos relativos a las fosas clandestinas de La Peste (Cementerio General del Sur) no se han determinado las responsabilidades de quienes contribuyeron a la destrucción de la evidencia y el ocultamiento de lo ocurrido, ni tampoco se han identificado plenamente los restos que fueron encontrados allí ni han sido entregados a los familiares de las víctimas. Esa es una de las deudas pendientes más importantes. La Corte lo dice de manera muy claro: es un gesto humanitario muy importante el entregar los restos de las personas inhumadas en La Peste a los familiares de las víctimas. Pero esta entrega tiene que ser en unas condiciones específicas, y una de ellas es que sea bajo mecanismos confiables para las partes. La reparación está en eso: que las víctimas sientan confianza en que los métodos que se están aplicando están basados en experticias médico-forenses; y ese es un tema que duele mucho a los familiares de las víctimas del Caracazo, que lamentablemente aún sigue pendiente.

-¿Impunidad total?

-En relación con la justicia, sí. En relación con la reparación pecuniaria, el Estado venezolano sí cumplió la sentencia de la Corte Interamericana para las víctimas que acudieron a este mecanismo. Pero la reparación pecuniaria, las denominadas indemnizaciones son solo una parte de la reparación. La reparación integral conlleva la justicia. Es un paso obligatorio y ese paso no lo ha dado el Estado venezolano.

-Tanto el gobierno de Chávez como el gobierno de Maduro reivindican el Caracazo, dicen que se ha hecho justicia.

-El Caracazo es un hito en la historia de Venezuela y ha sido utilizado políticamente por distintos sectores de la vida venezolana, de una u otra manera, para justificar momentos políticos. Lo cierto es que la justicia no tiene cómo ocultarse. La justicia significa castigo a los responsables, y los responsables del Caracazo no han sido castigados. Eso está pendiente. Mientras eso no se cumpla no se puede decir que se ha reivindicado a las víctimas. El reconocimiento de lo ocurrido es importante, pero es una parte de la reparación, no es la reparación total, y el camino de la justicia no se ha transitado. No hay nadie condenado en los casos que nosotros conocemos de manera definitiva por los hechos del Caracazo. Se han abierto algunas investigaciones, se pasaron de jurisdicción militar a jurisdicción civil, pero lo cierto es que no hay condena a los responsables. Y mientras no estén individualizadas las responsabilidades, mientras no haya condena a los responsables, esa tarea pendiente sigue estando allí.

-¿Por qué no han sido castigados? ¿Por qué no se ha individualizado a los responsables?

-Esa es una respuesta que tienen que darla quienes están obligados a investigar. Pero no solamente quiénes dispararon, sino también, quiénes evitaron que se pudiese investigar de manera adecuada, quienes promovieron el uso de fosas clandestinas, quienes las ejecutaron, quienes obstruyeron la justicia. Hay distintos momentos de impunidad que no solo están centrados en quiénes dispararon. Es quiénes dieron las órdenes, cómo se desarrollaron esos planes, cuáles fueron las medidas preventivas que no se tomaron. Es decir, la responsabilidad del Estado abarca distintos niveles. ¿Por qué no se ha determinado? Debe ser porque quienes cometieron estos hechos aún siguen teniendo poder, ¿no?

-Treinta y tres años después, incluso se han perdido evidencias, ¿se podría hacer algo?

-Si hay voluntad política se puede hacer. Obviamente, hoy día va a ser mucho más costoso y mucho más complejo el procedimiento, pero se puede hacer a través de métodos que se han aplicado en otros países. Investigaciones por vía de ADN, por vía de mecanismos muy sofisticados que se han ido creando para la identificación de las víctimas y la respuesta confiable a los familiares. Por otro lado, es muy importante determinar en todos los archivos y expedientes el Caracazo, a los cuales no hemos tenido acceso en 33 años, si se mantienen los resguardos de la evidencia: si se ha cumplido la cadena de custodia. Hay unos pasos que en el proceso se debieron haber dado; si no se dieron. ¿quiénes son los responsables de que eso no haya ocurrido?

-Treinta y tres años después les han negado el acceso a los expedientes. ¿Quién se los niega?

-Las autoridades que están vinculadas con el proceso, históricamente, mantuvieron bajo secreto, bajo reserva, el proceso. Aún se mantiene bajo reserva. Aunque pasó a jurisdicción civil, los familiares de las víctimas que han sido representados por Cofavic no han podido tener acceso al expediente. Eso ha sido solicitado en numerosas oportunidades, pero no se ha producido un resultado que tiene que darse: que las víctimas participen directamente en el proceso y que tengan acceso adecuado y en calidad de igualdad. Lo lamentable es que ese proceso se revive en el aniversario; hay una declaración, elementos que se dan a conocer públicamente, pero luego que pasa el aniversario se vuelve a colocar eso en un congelador y no hay un paso importante en el desarrollo de ese proceso.

-¿Qué habría que hacer para retomar el caso?

-En el año 2009 -nosotros no tuvimos acceso- se desarrollaron una serie de acciones para sacar los restos que estaban en los nichos, que habían sido colocados allí bajo criterios del equipo de antropología forense de Argentina, y no sabemos el paradero, dónde se colocaron esos restos que estaban allí. No se sabe el procedimiento, bajo qué parámetros se desarrolló y dónde están esos restos. Poder determinar la ubicación de esa evidencia, e iniciar un verdadero proceso de investigación e identificación con el auxilio de expertos internacionales, es un paso ineludible. Eso que se hizo en 2009 es lo más grave que ha ocurrido después de la creación de las fosas clandestinas.