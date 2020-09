Liberaron al reportero gráfico Jesús Medina Ezaine tras momentánea detención

El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine fue liberado este lunes tras ser detenido durante unas horas en Caracas por cuerpos de seguridad del Estado.

Medina fue detenido por primera vez en octubre de 2017 junto a los periodistas italiano Roberto di Matteo y el suizo Filippo Rossi, mientras reportaban sobre en el Centro Penitenciario de Aragua, también conocido como Tocorón. Fue encontrado en noviembre en una autopista de Caracas. En ese momento declaró que fue objeto de torturas y amenazas.

Ya me liberaron. El mayor Montilla abusando de su investidura me detuvo por algunas publicaciones que realice en contra de él, en meses anteriores, justamente por abuso de autoridad me llevaron al comando de la GNB y allá el comandante Alfonso si me trató bien y tomará medidas”, publicó Medina en la red social.