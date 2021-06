Lester Toledo niega que haya gente de Guaidó asesorando al presidente de El Salvador

El consultor político y coordinador internacional para la ayuda humanitaria en Venezuela, Lester Toledo, negó el martes 8 de junio que personas del equipo de Juan Guaidó, reconocido por una parte de la comunidad internacional como presidente encargado de Venezuela, esté asesorando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

De esta forma, Toledo responde vía Twitter a un artículo publicado en el portal Armando.info en el que se asegura que en el Ejecutivo presidido por Bukele hay una especie de gabinete paralelo de al menos 10 asesores venezolanos y que estarían ligados a Guaidó y a Voluntad Popular.

A pesar de ello, reconoció que tiene conocimiento de que hay varios venezolanos trabajando en “equipos técnicos con gente de distintas nacionalidades” y recomendó a los periodistas del portal a verificar la información que manejan los periodistas.

Reiteró que trabajó en la campaña presidencial que llevó a Bukele al poder y resaltó que los venezolanos deben entender “que el mundo no es Venezuela”, por lo que invitó a la ciudadanía a leer más allá de los encabezados en la prensa.

1. No es cierto que existan integrantes del equipo del Presidente @jguaido allá. Conozco a varios venezolanos honestos que trabajan en equipos técnicos con gente de distintas nacionalidades, y en lo personal, me da orgullo ver que compatriotas se estén destacando por su trabajo.

3. Que trabajé en la campaña electoral con el Presidente Bukele es algo que no oculto. Lo hemos hecho público y he recibido premios y reconocimiento por ese trabajo electoral. Algunos pareciera quieren desbloquear un nivel nuevo de crítica: “no me gusta con quienes has trabajado”

