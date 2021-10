Leopoldo López presentará una querella contra Humberto Calderón Berti por difamación

Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, informó este lunes que presentará una querella criminal por difamación en contra de Humberto Calderón Berti, exembajador de Venezuela en Colombia designado por la Asamblea Nacional electa en 2015.

“He tomado la decisión de procesar con una querella criminal por calumnias en contra del señor Calderón en España, donde reside y donde yo resido también; y estoy haciendo esto porque no tengo absolutamente nada que esconder y le permitirá a él una oportunidad de presentar pruebas”, manifestó López en una entrevista con el periodista César Miguel Rondón.

Estoy seguro de que no hay pruebas en mi contra y es una manera de dejar muy claro ante la justicia a la que puedo acudir en estos momentos que tanto yo como otras personas hemos sido víctimas de calumnias y de ataques infundados por parte del señor Calderón Berti”, agregó el dirigente opositor.

Calderón Berti afirmó el 30 de septiembre, también en conversación con Rondón, que López es el responsable de lo que ha ocurrido con la empresa Monómeros, la filial en Colombia de la estatal Pequiven, reseñó El Nacional.

“No hay que darle muchas vueltas. El gran responsable de todo lo que ha ocurrido en Monómeros es Leopoldo López, que politiza exageradamente, con un sectarismo impresionante. Politiza todo lo que le ponen en la mano”, expresó el experto petrolero.

Dijo el exembajador que por Monómeros “desfilaron” decenas de dirigentes políticos de la oposición pidiendo favores y pretendiendo hacer negocios con la empresa, actualmente sometida al máximo grado de supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

“Asistí a una reunión a la que me invitaron porque se celebraba en la oficina donde funcionaba la embajada, y ¿cuál será mi sorpresa? Que el que estaba dirigiendo la reunión era Manuel Rosales, que ni siquiera era diputado. Y los miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional de la oposición le hacían señalamientos absolutamente desconsiderados a los miembros de la junta directiva que se había nombrado. Incluso preguntándole a uno de los directivos por qué no le había dado un contrato a un amigo. En señal de protesta me paré y me fui”, aseguró Calderón Berti en esa oportunidad.

López calificó de irresponsables esas afirmaciones del expresidente de Petróleos de Venezuela porque desde que se desempeñaba como embajador en Bogotá ha hecho acusaciones que, según el dirigente de Voluntad Popular, no tienen fundamentos.

Recordó que en 2019 el exembajador hizo declaraciones que involucraban a representantes del llamado gobierno interino, que lidera Juan Guaidó. Calderón Berti denunció en ese entonces que los funcionarios Rosana Barrera y Kevin Rojas habían robado recursos de la ayuda humanitaria que Estados Unidos destinó a Venezuela.