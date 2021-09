Leopoldo López: No hay condiciones para que la UE envíe observadores

El político opositor venezolano Leopoldo López advirtió a la Unión Europea “Venezuela no cumple con los estándares” para el envío de una misión de observación electoral, una de las opciones que tantea el bloque para los comicios regionales y locales del 21 de noviembre.

Así se lo ha trasladado López a la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, que se reunió con representantes de la oposición venezolana durante una visita a Madrid en la que la política checa instó a “unir fuerzas” en defensa de la democracia y las libertades, reseña Europa Press.

Tanto López como Charanzová expresaron sus dudas sobre el envío de una misión de observadores, uno de los debates abiertos después de que en julio un equipo europeo viajase a Venezuela para determinar la posibilidad de vigilar la futura cita con las urnas.

“Nos preocupa que bajen los estándares europeos de lo que es una elección libre, porque eso solo blanquearía al régimen y sería muy peligroso”, dijo López, que estableció diferencias entre “acompañamiento y observación”.

En el caso de la observación, añadió, “hay unas condiciones que se dan o no se dan, que no pueden darse a medias”. En este sentido, señaló que ya no se están cumpliendo con los seis meses previos que serían necesarios para “una misión de observación electoral seria”.

“En Venezuela sigue habiendo expropiación de partidos políticos, manipulación del sistema electoral, control de los medios de comunicación, la existencia de presos políticos y la inhabilitación de decenas de líderes democráticos”, lamentó en un comunicado.

El mensaje de López coincide con el de la mayoría de la oposición política en Venezuela, que considera que no se dan unas mínimas garantías de cara al próximo proceso electoral. No obstante, la Plataforma Unitaria, que aglutina a las principales formaciones y encabeza las negociaciones con el chavismo, sí ha abogado por participar en los próximos comicios.