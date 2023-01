Leopoldo López manifiesta apoyo a Guaidó y acusa que desde la AN "le ataron las manos"

Leopoldo López, coordinador de Voluntad Popular (VP) y quien está exiliado en España, manifestó su total respaldo “como venezolano, amigo y compañero de lucha” a Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 y del recién extinto gobierno interino.

La noche de este jueves 5 de enero, a través de su cuenta de Twitter, López recordó que hace cuatro años Guaidó asumió el reto de liderar al país como presidente interino, “dándole vida a una AN que se desvanecía, enfrentando a la dictadura, y arriesgando su vida y su libertad por Venezuela”.

En ese sentido, el dirigente opositor que fue preso político señaló que cuando Guaidó asumió su gestión, el país estaba desmovilizado y la voz de millones de venezolanos con hambre de libertad era invisible para gran parte del mundo.

Puntualizó que nadie creía que la AN sería capaz de levantar la esperanza de los venezolanos ni liderar una rebelión contra la dictadura, pero Guaidó lo logró.

López subrayó, al mismo tiempo que “muchas voces en su momento lo alertaron, y tenían razón, a Guaidó desde la Asamblea Nacional le ataron las manos, y lo que comenzó como un control político rápidamente derivó en chantaje y traición”.

En ese orden, López sostuvo que, como se demostrará en un futuro, “quienes acusaban a Guaidó eran realmente quienes, por detrás, intentaban cometer irregularidades desde el gobierno interino”.

Para el dirigente, que dijo estar consciente de las fallas, aceptar la construcción de un interinato en el que las fracciones parlamentarias asumieran el control del poder ejecutivo fue un error. “Lo hicimos para fortalecer una unidad política necesaria, hoy entendemos estuvo mal planteada”, afirmó.

Aseguró que el expresidente de la AN de 2015 es la piedra en el zapato de quienes están en el negocio de lavarle la cara a Maduro: “Los mismos que están moralmente derrotados y que piensan que en Venezuela sólo queda doblarse para no romperse. A todos ellos les aseguro: Juan Guaidó no es una figura pasajera”.

Aseveró que en Guaidó no existió una intención distinta de hacer lo necesario para salir de Maduro; “a pesar de ser blanco constante de ataques desde todos los frentes, nunca cayó en el terreno de la descalificación ni la guerra sucia”.

En su descargo, López argumentó que Juan Guaidó logró sembrarse en el corazón de los venezolanos dentro y fuera del país, así como el reconocimiento de varias naciones y encabezar “la mayor ofensiva institucional que se haya dado en estos 22 años de lucha en contra de la dictadura”.

De la misma manera le atribuye a Guaidó, a quien le manifestó el agradecimiento de VP, la construcción y preservación de la unidad por 4 años.

También se refirió “a la protección de miles de millones de dólares de las garras del régimen”, y la visibilización de la crisis humanitaria compleja “con una claridad jamás antes alcanzada y le estampó a Maduro el título imborrable de dictador en los cinco continentes”.