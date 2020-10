Leopoldo López: “Habrá un cambio en Venezuela, no diré cuándo, continuaremos luchando”

“Va a suceder un cambio en Venezuela, no te puedo decir si va a pasar en una semana, en un mes o en un año, pero va a pasar”. Esta es una de las tantas sentencias que se escuchan en una entrevista que le realizó el actor Ethan Hawke a Leopoldo López y que fue publicada este 26 de octubre en el canal de YouTube de Oslo Freedom Forum.

Durante la conversación, el dirigente comenzó haciendo un panorama general de lo que ha sucedido en los últimos siete años.

“En 2013 empezamos un movimiento para enfrentar directamente a la dictadura. Y decidimos que necesitábamos plantearnos con claridad: ¿somos una dictadura o una democracia? El mundo en ese momento todavía llamaba a Venezuela ‘un experimento democrático’. Y muchas personas creyeron esa historia, fueron engañados por esa idea de que [Venezuela] era una nueva forma de entender la democracia, de ayudar a la gente”, esbozó López.

Prosiguió contando que en 2014 “decidimos tomar posición y entrenarnos en un movimiento de protesta no violenta. Tomamos las calles masivamente, en toda Venezuela, con el grito de libertad y de cambio de régimen, y en ese momento fui llevado a prisión”, acotó el líder de Voluntad Popular.

Hawke le preguntó entonces cómo mantuvo su espíritu de lucha y cordura en la cárcel.

“Cuando llegué a prisión sabía que el campo de mi batalla por la libertad, que es también la lucha de millones en Venezuela, tomaría un escenario diferente. Por lo que diseñé un método consistente de tres cosas básicas que necesitaba poner en práctica: cuidar de mi mente, cuidar de mi cuerpo y cuidar mi espíritu”, relató.

A su juicio, el camino para cambiar Venezuela tiene que ver con la ruta de la libertad y la democracia y el tipo de democracia que se quiere que haya en el país, pero antes hay que alcanzar la libertad.

“Mi trabajo es ser idealista precisamente, porque sabes que si no tienes las ideas no vas a poder ponerlas en práctica. (…) Habrá libertad en Venezuela. No puedo decirte que va a pasar en una semana, o un mes, en un año o dos, pero te puedo asegurar que continuaremos luchando”, manifestó López.

Afirmó que no sabe cuándo terminará la lucha, pero que la fuerza de la pelea se mantiene hasta lograr un cambio en la administración del país.