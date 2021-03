Leopoldo López: Exigimos fe de vida de Josnars Baduel

El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, responsabilizó a Nicolás Maduro de lo que le ocurra de Josnars Baduel y al resto de los presos políticos.

Hoy me sumo a la denuncia de la familia Baduel. La detención arbitraria de Josnars, los tratos crueles, las desapariciones forzosas; los más de 320 presos políticos son parte de la operación sistemática de Maduro, que señala el informe de ONU para acabar con la disidencia”, señaló a través de su cuenta Twitter.

Josnars Adolfo Baduel, detenido tras una fallida incursión marítima contra el Gobierno de Venezuela hace más de 10 meses, ha sido sometido a “tratos crueles” y necesita atención médica con urgencia, denunció este viernes su familia.

“Ha pasado un mes desde que dieron la fe de vida de mi hermano Josnars Adolfo Baduel. Hasta el momento siguen los tratos crueles”, dijo en Twitter la hermana del opositor, Andreína Baduel.

#DENUNCIA | Ha pasado un mes, desde que dieron la Fe de Vida, de mi hno @jbaduel

Hasta el momento siguen los tratos crueles. NO le han establecido visitas, para sus abg y flia; NO le han brindado la urgente atención médica que amerita; NO han permitido la designación de sus Abg. pic.twitter.com/QV6j4MNX9J

