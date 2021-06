El dirigente opositor Leopoldo López se pronunció el sábado desde Washington DC, Estados Unidos, y expresó que los representantes estadounidenses con los que se reunió han reiterado que no habrá levantamiento de sanciones si no hay un cambio significativo en el país.

“Hay un mensaje muy contundente, muy claro, y así lo escuchamos de senadores y congresistas republicanos y demócratas, que dijeron que no habrá levantamiento de sanciones si no hay un cambio significativo hacia la democratización de Venezuela. No habrá levantamiento de sanciones si no se instala un proceso que permita un acuerdo”, dijo López a los medios de comunicación.

El fundador de Voluntad Popular llegó aproximadamente a las 2:00 p.m. a la plaza Simón Bolívar en la calle 18 de Washington DC, con el fin de participar en un encuentro ciudadano que congregó a unas cien personas, reseñó Efecto Cocuyo.

Las sanciones están impuestas muchas de ellas, y así lo dicen los propios documentos, para ejercer una medida de presión que permita establecer una ruta para lograr un acuerdo. Sin duda es una herramienta que tienen los países para lograr este acuerdo que nos permita tener un cronograma electoral“, indicó.

López, quien se sumó al equipo que designó Juan Guaidó para impulsar el acuerdo de salvación nacional ante la comunidad internacional, se reunió dos días antes con el senador estadounidense Rick Scott. Aseguró que trabajan para lograr involucrar “activa y proactivamente” a Estados Unidos, a Europa y los países de la región.

Asimismo, informó que Gerardo Blyde, quien encabeza la delegación que realiza la gira internacional, viajó a Bruselas tras hacer escala en Estados Unidos y reunirse con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA).