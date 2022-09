Ledezma: La oposición debe unirse, conversar con franqueza y cerrar las diferencias que les separan

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, llama a la unión de la oposición, a conversar con franqueza, a "cerrar este aquelarre en el que nos estamos desgastando". Considera "insólito que no nos unamos de corazón, de verdad, verdad, para demostrarle al país que sí vale la pena luchar por su mejor destino".

Cree que a los seguidores de la oposición venezolana se les conquista, "dando buenos ejemplos, demostrando en la práctica que estamos dispuestos a rectificar y a trabajar con sinceridad y coherencia".

Mientras estemos dispersos, divididos, sin un rumbo definido, sino más bien enfrascados en un absurdo y suicida “toma y dame”, la ruinosa tiranía se aprovechará de ese desorden para prorrogarse en la usurpación.

Admite que su partido Alianza Bravo Pueblo no pertenece a la Plataforma Unitaria "por el sectarismo con que se ha manipulado la Unidad desde ese nefasto G4".

Así se lo planteé varias veces a (Juan) Guaidó, hay que cambiar las cosas de verdad, no hacer modificaciones de pinturitas, ni de fachadas, no basta una foto en un escenario, más que una foto hacen falta compromisos y convicciones, sino esas plataformas llamadas unitarias tendrán bases de anime que no resisten el peso de todos los que deberíamos interactuar con un mismo propósito. Un ejemplo es lo que logramos en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, explica

¨Para Ledezma, Venezuela está urgida de una dirección política capaz de canalizar la fuerza cívica dentro y fuera del país, propone unas elecciones primarias en las que participen los ciudadanos que están resistiendo en el territorio nacional, "más los millones que estamos confinados al destierro".

En su opinión, esa dirección debe estar comprometida, firmemente, a liberar a Venezuela, "a enfrentar la tiranía y no a cohabitar con las mafias", dice.

El abogado, fuerte crítico del chavismo desde sus inicios y quien huyó de Venezuela hace cinco años, sostuvo durante conversación con Versión Final, que desea ser candidato a la presidencia, pero "para ser candidato debe estar libre Venezuela de la tiranía".

Asegura estar dispuesto a involucrarse en un movimiento que apueste por acciones liberadoras, "pero regresar, simplemente por aspirar y ser candidato en unas primarias, la verdad no me veo cumpliendo ese papel deshonroso que implicaría entenderme con la tiranía", advierte.

- ¿Usted cree que se realizarán elecciones presidenciales en Venezuela en el 2024, como lo establece la Constitución?

- Lo que no debería hacerse es regalarle al régimen estos meses que tenemos por delante, es como resignarse a tener a (Nicolás) Maduro como dictador o presidente ilegitimo. En Venezuela no hay democracia, esa caracterización es indispensable tenerla clara para poder confeccionar una estrategia. Es evidente que en Venezuela actúa una peligrosa corporación criminal que no entregará el poder, sino que persistirá en conservarlo a costa de lo que sea y sería una tragedia hacerle el favor al régimen para que concreten ese objetivo.

- ¿Cuál es su propuesta para la realización de las elecciones primarias opositoras; mediadas por el CNE, la sociedad civil o un grupo de notables?

-Los millones de venezolanos que se mantienen en resistencia frente a la deriva dictatorial que desgobierna a Venezuela, requieren de una dirección política capaz de canalizar esa fuerza cívica a la que se unirían efectivos militares y policiales activos y retirados. No hace falta hilar la seguidilla de eventos en los que quedaron patentizados los actos de arrojo de los ciudadanos de un país que no han claudicado en sus valores y principios, pero que está urgida de una conducción atinada. Es evidente que para reconstruir ese eje conductual pudieran servir unas elecciones primarias en las que participen los ciudadanos que están resistiendo dentro del territorio nacional, más los millones que estamos confinados al destierro. Una consulta como la que protagonizamos el pasado 16 de julio de 2017, sin depender del aparato gobiernero del CNE, serviría para legitimar un comando representativo de todos los venezolanos en resistencia.

- ¿Cómo debería ser esa dirección?

-Esa dirección debe estar comprometida, firmemente, a liberar a Venezuela, a enfrentar la tiranía, no a cohabitar con las mafias. En ese respecto no debe asomarse la más mínima ambigüedad. Por lo antes dicho debe tenerse muy definida la razón de esas primarias para darnos una dirección acatada por todos, en el entendido de que cualquier proceso electoral debe ser pieza clave para impulsar un gobierno de transición hacia la recuperación de la democracia. Un gobierno transicional que sea tallado de forma integral, auténticamente unitario, para lo cual habrá que contar con una visión muy amplia que sea garantía de avanzar efectivamente en la reconstrucción de la República y de todas sus instituciones, una vez se haya desalojado al régimen oprobioso del poder que usurpa.

La fecha de las elecciones primarias

- ¿Cuándo estima debería realizarse las elecciones primarias?

-Después que se dé una autocrítica entre todos para cerrar este aquelarre en el que nos estamos desgastando. Es indispensable conversar con franqueza, es insólito que no sea posible que nos unamos de corazón, de verdad, verdad, para demostrarle al país que sí vale la pena luchar por su mejor destino.

-La población muestra indiferencia hacia los políticos y los temas políticos, ¿Cómo se gana la confianza de esos potenciales votantes?

-Dando buenos ejemplos, demostrando en la práctica que estamos dispuestos a rectificar y a trabajar con sinceridad y coherencia. Mientras estemos dispersos, divididos, sin un rumbo definido, sino más bien enfrascados en un absurdo y suicida “toma y dame”, la ruinosa tiranía se aprovechará de ese desorden para prorrogarse en la usurpación. Por lo tanto, contar con un eje verdaderamente opositor, una vez espantados los bufones que la tiranía uniformó con indumentaria postiza de oposición y superada la baraúnda fratricida en la que al día de hoy nos consumimos, “otro gallo cantará” y uno solo será el derrotero: liberar a Venezuela con el concurso de todos, rescatando la confianza de la ciudadanía en su dirigencia, a cambio de hacer ofrendas de desprendimiento, renunciando a aspiraciones personales en obsequio del bien supremo de la libertad.

En la Plataforma Unitaria abunda el sectarismo

¿Por qué su partido Alianza Bravo Pueblo no está en la Plataforma Unitaria?

-Por el sectarismo con que se ha manipulado la unidad desde ese nefasto G4. Así se lo planteé varias veces a (Juan) Guaidó, hay que cambiar las cosas de verdad, no hacer modificaciones de pinturitas, ni de fachadas, no basta una foto en un escenario, más que una foto hacen falta compromisos y convicciones, sino esas plataformas llamadas unitarias tendrán bases de anime que no resisten el peso de todos los que deberíamos interactuar con un mismo propósito. Un ejemplo es lo que logramos en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en las que ganamos las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

-De acuerdo con voceros de la oposición, está cerca la reanudación del diálogo con el Gobierno, ¿Es en esa mesa donde está la salida a la crisis política y económica de Venezuela?

-El actual proceso de “dialogo” que se mantiene en suspenso misterioso en México, no debe ser avalado por una verdadera oposición mientras no se cuente con una estrategia que dé lugar a una agenda a defender en cualquier escenario de esa naturaleza. En lo personal no me siento representado por la delegación etiquetada como opositora que, de antemano fue devaluada por la dictadura al vetar a delegados opositores mientras impone a capricho sus representantes y se consagra a defender a su testaferro Alex Saab.

-Según algunos economistas en Venezuela se percibe una recuperación económica y sumado a la realización de varios conciertos en la capital, hay quienes se atreven a decir que Venezuela se arregló, ¿Cómo lo ve usted?

-Eso es falso, mal puede estar recuperado un país cuya población en más del 96 % está en condiciones de pobreza. Un país en el que los educadores tienen que luchar en las calles por un salario digno, porque lo que gana la inmensa mayoría es un salario paupérrimo, menos de $20 y la canasta alimentaria cuesta más de $470. ¿Qué país sale adelante si no tiene a la educación como el buque insignia de su desarrollo? Para que digamos que Venezuela se arregló y tiene planes para el futuro, debemos tener a maestros y profesores incorporados al primer mundo, con salarios y estatus social de primer nivel. Venezuela está atenazada entre la inflación y la crisis de servicios públicos. Eso es una tragedia. La moneda devaluada porque (Nicolás) Maduro hizo un cálculo falso apreciándola frente al dólar que no ha subido, lo que está es descalabrando nuestro signo monetario que fue pulverizado por ese régimen que convirtió al Banco Central de Venezuela en su imprenta para imprimir dinero inorgánico y monetizar el déficit. Mal se puede haber arreglado un país en donde nuestros emprendedores no tienen financiamiento oportuno porque (Nicolás) Maduro aplico equivocadamente un anclaje legal de más del 3%, por eso nuestros productores agropecuarios están inmersos en un pantanal de crisis. Pdvsa está quebrada, la CVG arruinada, los hospitales y escuelas con plantas físicas desplomadas, más de 6.8 millones de venezolanos desperdigados por el mundo. ¿Se puede creer que de verdad Venezuela se está arreglando?

- ¿Usted cree que en Venezuela podría haber una salida diferente a las elecciones presidenciales de 2024?

-Para enfrentar a una tiranía nada debe descartarse, hay que intentar todo lo que se necesario y posible según nuestras capacidades y posibilidades de lucha, hay esfuerzos que pudieran parecer imposibles pero que a la vez lucen indispensables de intentar o poner en marcha. La dirección a elegir debe tener amplitud de miras, capacidad de tolerancia, inmunizada contra el sectarismo, la infiltración perversa de la dictadura y muy dispuesta a defender sin miramientos los derechos humanos, la libertad de los presos políticos tanto civiles como militares, a combatir la corrupción e impulsar los juicios en instancias internacionales para castigar a los perpetradores de crimines de lesa humanidad.

El exdirigente y exgobernador adeco, Antonio Ledezma, asegura que se dedica a dar conferencias, a escribir libros que han salido ya publicados, como el último, La Tumba "que es un relato de mi experiencia en la cárcel y la manera como logré fugarme de la dictadura". Ahora estoy esperando que salga de imprenta el nuevo libro dedicado a Carlos Andrés Pérez con ocasión de su centenario, reveló. En octubre comenzará a dar unas clases en la universidad cardenal Cisneros, un master auspiciado por Albert Rivera, manifestó.