Laidy Gómez denuncia amenazas de funcionarios de las FAES en Táchira

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció la mañana de este jueves que fue víctima de amenazas por parte de funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), cuando la caravana en la que se trasladaba fue detenida en el municipio Lobatera de la entidad mientras se dirigían a La Fría para una jornada de acción social.

A través de un audio que circuló por servicios de mensajería, Gómez relató que los efectivos del FAES detuvieron la comitiva en la que se trasladaba ella junto a la directora de Política de la gobernación y la del Instituto de la Mujer, reseñó Tal Cual.

“Mi caravana fue interceptada por funcionarios del FAES, quienes se bajaron con armas largas y nos apuntaron en el sector San Félix, llegando a la autopista de La Fría. Quiero denunciar publica mente el abuso de poder, irrespeto a la autoridad por parte de estos delincuentes armados que atentaron contra la vida de tres mujeres funcionarias del gobierno regional”, exclamó la gobernadora del Táchira.

Gómez advirtió que su vida fue “objeto de amenaza” por parte de los uniformados, al tiempo que exigió al “protector” de la entidad, Freddy Bernal, a facilitar la salida de las FAES de ese territorio.

Freddy Bernal, llévate a tus malandros del Táchira. El Táchira no soporta a los delincuentes del FAES, No puede justificarse bajo ninguna situación que tres funcionarias mujeres del gobierno sean victimas de amenazas y armas largas de los delincuentes que tú trajiste de Caracas (…) El Táchira está obstinado de ver tanta delincuencia promovida desde el protectorado por los choros, malandros, bandidos que trajiste”, reclamó.

Dijo que llevaría a cabo las denuncias correspondientes ante organismos nacionales e internacionales de lo ocurrido porque afirma que ese tipo de situaciones no pueden seguir permitiéndose, al tiempo que agregó que no iba a tolerar amenazas con armas largas “porque lo que hago es representar los intereses de la sociedad tachirense que no tiene cómo alimentarse y que no tienen vacunas porque ustedes se las roban”.