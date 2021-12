La Roche: El país no debe hacerse grandes expectativas con el diálogo en México

En medio de los dardos que han lanzado la oposición vinculada a Juan Guaidó y representantes del chavismo durante los últimos días sobre volver a la negociación en México, analistas advierten que antes de volver a sentarse en la mesa, la Plataforma Unitaria debe tener claras las condiciones. Para Nelsón Chitty La Roche, esta nueva ronda no debe crear expectativas "grandes" en el país.

Un reporte especial de LPL recogió diferentes puntos de vistas de analistas sobre el tema, advierten que la oposición democrática esta vez deberá impulsar una estrategia clara para exigir elecciones presidenciales y parlamentarias libres, pero logrando antes un cambio de las autoridades de los Poderes Públicos, que sean autónomas al control del Ejecutivo nacional, reseñó Noticiero Digital.

El jefe de la Cátedra de Estudios Políticos de la UCV, Nelson Chitty La Roche planteó que si por undécima vez el Gobierno y la oposición se sientan a negociar, el venezolano no deberá hacerse grandes expectativas de que se resuelva el tema humanitario o se adelanten las elecciones presidenciales o parlamentarias.

"La oposición debe llevar un solo argumento a la mesa de negociación, sería el del destrancar el juego consultando al soberano. El Gobierno no cede espacios. ¿Tú ves a Maduro acordando una elección presidencial anticipada?. Él ha dicho que no, que él no va a exponer a una AN en una nueva elección, sino cuando cumpla su período vencido, y no lo veo a él exponiendo su propio poder".