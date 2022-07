La Plataforma Unitaria en el Zulia: Aquí no se impondrá el G4

Freddy Piña, responsable de la Plataforma Unitaria en el Zulia, anunció la conformación en la región de ese bloque político, integrado por diez organizaciones políticas, que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro.

En conversación con Versión Final, Piña dijo que la Plataforma Unitaria está "reconstituyendo" la Unidad inspirada en la experiencia de 2015 (cuando lograron mayoría en el Parlamento), "ir unidos todos y escoger el candidato opositor idóneo para enfrentar al chavismo, eso es lo que estamos cumpliendo", recordó.

Aseguró que el conglomerado de partidos opositores busca "ser lo más amplio posible". Descarta las imposiciones políticas del llamado G4, conformado por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia.

Adelantó que a través del Frente Amplio Venezuela Libre en el Zulia, la oposición se está organizando, incorporando a todos los factores de la sociedad civil; universidades, sindicatos, ONG, "todas esas instituciones se están coordinando a través del Frente Amplio Venezuela libre".

En su opinión, la idea de la Plataforma Unitaria en el Zulia es incorporar a todos los factores que hacen vida política en la región, adelantó que fue aprobado el ingreso a la Plataforma del Partido Centro Democrático, liderado por el doctor, Carlos Alaimo.

Según el responsable de la Plataforma Unitaria local, se han reunido en dos oportunidades y "nos reencontramos" en una misma mesa; Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano, Convergencia, Copei, La Causa R, Movimiento por Venezuela y Proyecto Venezuela.

"Nos instalamos acá, se están instalando los municipios del Zulia, ya hay varios municipios donde se ha instalado la plataforma, estamos en ese proceso", aseguró.

- Es preocupante que la oposición siga desunida en el Zulia y en Venezuela ¿Qué hace la plataforma para hacerle honor a su nombre, unitaria?

- Esa es la tarea que tenemos y es lo que estamos haciendo. Tenemos el compromiso de unirnos porque es la manera de salir del régimen, todos hemos asumido ese compromiso y estamos desde ya sentados precisamente porque estamos claros que lo que se nos reclama es la unidad. Estamos conscientes que por errores cometidos en el pasado no hemos alcanzado el objetivo. Los tenemos suficientemente claro, ya aprendimos la lección, entendemos la necesidad de unirnos, apartar cualquier aspiración individual y poner por delante el objetivo fundamental que es uno solo: cambiar la situación política que rige en Venezuela para que no sigamos desangrando el país, para que la gente no siga huyendo del país por la situación del país, los servicios públicos. Toda esa situación hay que cambiarla y eso se cambia, cambiando al Gobierno. El causante de todo lo que estamos sufriendo los venezolanos es el Gobierno, es Maduro y su equipo. Por eso estamos obligados, aquí no hay otro camino sino unirnos todos. Estamos convencidos de que cada organización política, tiene que hacer el aporte respectivo para lograr la unidad y lo estamos logrando. No es fácil, pero ese es nuestro objetivo y todos estamos convencidos de ello. Para eso es la Plataforma Unitaria; para ahí; discutir, acordarnos, ponernos de acuerdo en todo lo que tengamos que hacer, prepararnos, organizarnos, todas esas series de actividades que nos conducen y todas las organizaciones tendrán su rol y su función específica dentro esa lucha que estamos librando.

- ¿Cuáles acciones concretas ha hecho la Plataforma Unitaria en el Zulia en pro de esa unión?

-Nos reencontramos (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano, Convergencia, Copei, La Causa R, Movimiento por Venezuela, Proyecto Venezuela) que era muy importante, sentarnos en la mesa todos para iniciar este proceso. Son los diez factores que componen la Plataforma Unitaria que se instaló en Caracas ya hace aproximadamente un mes. Nos instalamos acá, se están instalando los municipios del Zulia, ya varios municipios donde se ha instalado la plataforma, estamos en ese proceso. Vienen tareas, tenemos que organizarnos, hay unas comisiones que hay que organizar. En el transcurso de esta misma semana las vamos a recibir para que cada organización tenga su representante y trabajemos en acuerdos e ideas.

Precandidatos del Zulia para primarias

- ¿Quiénes son los precandidatos del Zulia para las primarias presidenciales?

-Yo no puedo decirle cuáles son los candidatos del Zulia, ya cada organización política anunciará quienes van a participar en las primarias, pero yo no puedo hablar por las organizaciones.

-*¿Cómo se hará esa selección y cuándo?

-La selección ya está definida. La selección del candidato de la Plataforma Unitaria será seleccionada mediante un proceso de elecciones primarias que se efectuará el próximo año, cuando estimamos, como lo anunció el doctor Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática Nacional, que a finales de año se anunciará la fecha de ese proceso. Se ha dicho que está abierto el proceso. Si hay algún venezolano que quiera participar, aun cuando no forme parte de la Plataforma Unitaria, pero tiene el compromiso de lucha contra el régimen para rescatar la democracia, el Estado de Derecho, la libertad, ya habrá una comisión electoral nacional que se encargará de las admisiones de los candidatos, pero esa es una materia nacional, no es regional.

- Hay quienes dicen que la plataforma opositora solo cambia de nombre; coordinadora, mesa de la unidad, plataforma, pero en el fondo es el mismo esquema, ¿Cuál es su opinión?

-Yo creo que hay un esfuerzo mayor, de esas instituciones anteriores estamos recogiendo las buenas experiencias porque ha habido una excelente experiencia. La Mesa de la Unidad Democrática en el 2015, fue una experiencia excelente. Estamos trabajando para que eso lo volvamos a tener acá y tengamos la Unidad donde estemos todos los factores de la oposición, todos los factores que adversamos al régimen para lograr el objetivo que es salir del régimen, cambiar lo que tenemos en Venezuela. Estamos trabajando en esa idea de ratificar esa experiencia de 2015, le dio las dos terceras partes del parlamento a la oposición y ocurrió lo que todos conocemos. Por eso estamos luchando para tener condiciones y llegar a un acuerdo para que realmente se respete la decisión del soberano, la decisión de la gente, que cuando vayamos a ese proceso electoral.

Toda la oposición apoyará a quien gane primarias

- Cómo se nutre la Plataforma Unitaria de las experiencias de sus organizaciones unitarias anteriores, como la Coordinadora Democrática y la Mesa de la Unidad Democrática, con la que obtuvo un triunfo electoral en 2015.

-Estamos reconstituyendo la Unidad. La mejor experiencia es la de 2015, ir unidos todos, eso es lo que estamos cumpliendo y por eso vamos a un proceso de elecciones primarias para escoger a un único candidato, a quien gane, lo va a apoyar toda la oposición venezolana, esa es la mejor experiencia que tenemos y la que queremos poner en práctica, que sean no solamente los partidos sino la población en general que participe en ese proceso de primarias para que escojamos el mejor candidato, el que tenga más apoyo y quien llegue de primero será el abanderado que va a tener el respaldo de todos quienes integramos la Plataforma Unitaria.

- Qué está haciendo la oposición en el Zulia para aglutinar sus fuerzas; partidos minoritarios o fuera de la Plataforma Unitaria, disidentes del chavismo, las universidades, las iglesias y las organizaciones no gubernamentales.

-Desde la Plataforma Unitaria estamos incorporando a todos los factores que hacen vida política. Desde el Frente Amplio Venezuela Libre en el Zulia, la oposición se está organizando, incorporando a todos esos factores de la sociedad civil; universidades, sindicatos, ONG, todas esas instituciones se están coordinando a través del Frente Amplio Venezuela libre, se ha iniciado ya ese proceso de organización y fortalecimiento. Los partidos políticos, en general, todos estamos internamente organizándonos, construyendo nuestras estructuras para fortalecernos. Si con algo tenemos que contar es con partidos políticos fuertes y en eso estamos. Cada organización política está cumpliendo su rol y jugamos a que cada uno de estos factores se fortalezcan porque ese es el corazón del sistema democrático.

- ¿Cuáles partidos minoritarios, por ejemplo, se han incluido en esta nueva plataforma opositora?

-Nosotros nos tratamos todos como partidos, aquí no hay partidos mayoritarios ni minoritarios, esa denominación para nosotros no existe. Aquí estamos las diez plataformas, estamos incorporando factores regionales, en la Plataforma Unitaria cada uno tiene un voto, nadie tiene doble voto ni triple voto. Cada uno tiene un voto y lo más importante que estamos haciendo es tratar de sacar las cosas siempre por consenso y por unanimidad, es uno de los objetivos que tenemos que plantearnos, es lo ideal. Siempre habrá diferencias, pero vamos a buscar qué es lo que nos une y en función de eso, realizar las tareas que nos toca realizar.

Inclusión del PCD en la PU

-Hay partidos como Fuerza Vecinal, Partido Centro Democrático, Lápiz, que han dicho públicamente que se sienten excluidos de esa plataforma. ¿Es cierta esa apreciación?

-Al Partido Centro Democrático, nosotros aprobamos ya su ingreso a la Plataforma, lo que pasa es que el reglamento establece también que todas esas inclusiones deben ser notificadas a la Plataforma Unitaria Nacional y eso es lo que hemos hecho, pero ya en mi condición de responsable, me he comunicado con ambas organizaciones y en el día de ayer ellos nos acompañaron en la rueda de prensa que tendríamos en el Colegio de Abogados. En cuanto a las otras organizaciones que menciona, cada una de ellas tiene que hacer su solicitud, que se quieren incorporar a la Plataforma Unitaria, y la dirección, ya eso no es competencia de nosotros acá en el Zulia, ya eso es competencia nacional. Una vez que hagan la solicitud eso se analizará la Plataforma Unitaria Nacional dará respuesta. Hemos encontrado en el mensaje del doctor Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Nacional que la idea es ampliar al máximo la participación y todo el que esté comprometido con el cambio que requiere el país, sumarse a esta plataforma planteada.

-Algunos partidos minoritarios y disidentes de este bloque político acusan al G4 de aún imponer sus decisiones políticas, ¿Cuál es su opinión?

-Mira, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque aquí no puede haber ni G4, ni G5, ni G2, yo creo que esta es una tarea de todos nosotros. Hay una experiencia reciente que nos obliga a reflexionar y ser lo más amplio posible para que todos se sientan cómodos y todos podamos trabajar por lo que nos corresponde, que es el cambio de Gobierno, que es el objetivo que tenemos trazado, no podemos caer en situaciones que nos alejen, todo lo contrario. Nuestro trabajo ahorita es lograr la unidad de todos, es lo que nos hemos propuesto y en eso estamos.

- Esos partidos minoritarios colocan como ejemplo la supuesta designación a dedo del exgobernador del Zulia, Omar Barboza, como secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática

-Yo no tengo esa información de que fue designado a dedo. La información que tengo, de mi organización, es que fue designado de común acuerdo por todas las organizaciones, por la experiencia, por la manera como ha procedido el doctor Barboza. No comparto ese criterio, tampoco lo había escuchado. Todo eso tuvo su proceso y se llega a un consenso. La información que manejo es que fue un acuerdo, no fue impuesto por nadie, todos estuvieron de acuerdo, entre varios nombres que supuestamente se pusieron sobre la mesa y llegaron a ese acuerdo. Realmente tengo entendido que fue un acuerdo entre todas las organizaciones de la Plataforma.

Mecanismo de consulta ciudadana

-Cuáles son los mecanismos de consulta ciudadana que utilizará la oposición para las próximas primarias

-Ese tema está en discusión, tenemos que esperar que la Plataforma Unitaria, que es la competencia para tomar esa decisión…. Esa es una decisión global, nacional, corresponde a esa instancia tomarla. Por ahora, se está en elaboración, está en discusión, está en ese proceso. No estoy autorizado para emitir una opinión sobre esa materia. Eso está en un proceso que corresponde a una instancia superior.

-¿Cómo se tomarán las decisiones en la Plataforma Unitaria?

- Las decisiones las vamos a tomar de acuerdo al reglamento por consenso o por unanimidad. Necesitamos, de acuerdo al reglamento, de los diez, ocho factores que estén de acuerdo, eso es lo que dice el reglamento. Ocho votos de diez, es lo que plantea el reglamento. De las diez organizaciones que conformamos la Plataforma Unitaria, ocho deben estar de acuerdo en las decisiones. El objetivo nuestro, es tomar nuestras decisiones por unanimidad, que es lo que debería ser. Siempre habrá oposiciones, pero la discusión debe llevarnos a acordarnos unánimemente.

- ¿Cómo se están relacionando con la ciudadanía para generar de nuevo confianza en la posibilidad de cambio?

-La Plataforma Unitaria se está apenas instalando en este momento. Vendrá un proceso a través del cual habrá la conexión entre la Plataforma Unitaria y la ciudadanía. Esa conexión existe porque a través de los partidos que somos los que integramos la Plataforma Unitaria, estamos conectados con la comunidad, estamos conectados con la calle, estamos visitando, cada organización está haciendo sus tareas, una anda reorganizándose, legitimando sus autoridades, estamos conectados. Desde mi organización política tenemos agendas semanales, visitando gente, haciendo contacto personal, llevando nuestro mensaje y la necesidad de cambio, porque la gente reclama un cambio, pero también nos reclama a nosotros los políticos, que nos pongamos de acuerdo y en eso estamos quienes estamos en los partidos políticos poniéndonos de acuerdo para recuperar esa confianza o para seguir manteniendo la confianza que la gente quiere, que la gente aspira.