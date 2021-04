La controversia entre Luis Parra, José Brito y el gobernador Julio León Heredia

Un presunto audio de Julio León Heredia, gobernador chavista de Yaracuy, que se filtró en las redes sociales generó reacciones de parte de Primero Venezuela, la organización política de la que forman parte José Brito y Luis Parra, ambos diputados al Parlamento elegido en diciembre del año pasado.

“Allá en Caracas se la tira de chavista y tiene el complejo de venir a ser gobernador. Gánate el cariño del pueblo, el respeto del pueblo, no con las inmoralidades, comprando y gastando millones de dólares por ahí, no sé cuánto; no sé dónde te los dan. Tú tendrás que rendirle cuentas a Yaracuy”, dijo el mandatario regional.

León Heredia le advirtió además a Parra que, de negarlo, presentará a los yaracuyanos las pruebas que, según aseguró en el audio, demostrarían esas irregularidades, reseñó El Nacional.

La incomodidad del gobernador, aparentemente, no solo surgió por las posibles intenciones del parlamentario de llegar a ser la máxima autoridad en Yaracuy, sino por las críticas en su contra luego de que se conoció que el alcalde Luis Duque, también del chavismo, marcó las casas de los pacientes contagiados con coronavirus.

El gobernador, quien manifestó asumir la responsabilidad de la segregación en medio de la pandemia, aseguró que solamente acataron una orden emanada del Ministerio de Salud, a cargo del ministro Carlos Alvarado.

“No vacilen, pero si van a pretender tratar de hacer fiesta de la acción digna y honesta de un alcalde, aquí me tienen; yo no soy jefe para ponerme detrás, yo soy jefe para ponerme de frente; y si hay algo de la acción que hizo el alcalde, el responsable se llama Julio León, eso hasta es una orden de operaciones y eso lo aprobó el Ministro de Salud”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Directo a la Fuente (@directoalafuente)

“El espíritu del alcalde Luis Duque es trabajar, porque lamentablemente la cepa entró dura. ¿Producto de qué? De una fiesta que hizo alguien, que trajo a una gente de Brasil. Bueno, ahí tenemos tristemente, desde aquí mis condolencias, creo que había tres fallecidos en una familia, qué tragedia. Usted cuenta con mi apoyo, alcalde, y todos los alcaldes de Yaracuy. Y yo le pido a la población que sepa que lo que se está haciendo es colocar una etiqueta diciendo que hay familias en aislamiento domiciliario, aquí no estamos segregando a nadie”, manifestó.

“Entonces salieron los estúpidos y ridículos de Primero Venezuela acomplejados, que los derrotamos. Le deberías aclarar al pueblo de Yaracuy, Luis Parra, cómo es eso que te derrotamos y después te hicieron diputado; no sé qué patraña hiciste. Si quieres buscarme, me vas a encontrar, oíste, yo me dedico normalmente a trabajar, a mí no me gustan las discusiones políticas estas estúpidas, dimes y diretes, porque creo que hay demasiadas cosas por hacer, como las hago, trabajando hasta en la madrugada. Luis Parra, ¿no te da vergüenza? Tú deberías renunciar, te lo digo honestamente. Ya que lograste tu diputación fraudulentamente, desde el punto de vista ético, ponte a trabajar por Yaracuy; ahorita es que te la quieres tirar de una posición distinta, pero tú eres parte de Juanito Alimaña y la banda que lo acompaña”, agregó.

José Brito: “Financias a Guaidó”

José Brito, electo en las cuestionadas elecciones de diciembre como diputado, aseguró en otro audio que se filtro que Julio León Heredia presuntamente financia a Juan Guaidó.

Se caen las caretas porque tú juegas para los dos equipos, cobras en las dos taquillas, juegas para Caracas y Magallanes. Tú hablas de pruebas… vamos a mostrar pruebas de que tú también por debajo de cuerda financias a Guaidó, a ese hampón y delincuente. Ahí está, pues. Chúpate esa mandarina, ilustre. Y donde quieras debatimos, rolo de pendejo. Te está hablando José Brito, a ti te llaman Julio Hitler León, el que segrega a la gente. No joda, chico. Los revolucionarios deben detestarte”, expresó.

“Tú lo que eres es un accidente, vale, que te chuleaste a Chávez, porque si Chávez estuviera vivo sintiera vergüenza de ti, Julio León. ¿Por qué no le respondes a Tarek William así, Julio León? ¿Por qué no le respondes? Dile lo mismo que estás diciendo, porque te va a meter los toros en el corral, te los va a meter, rolo de pajúo. Llamándome acomplejado, acomplejado eres tú, que eres un maldito enano, chico, por Dios. Y si tú dices, Julio León, que Luis Parra salió entre gallos y medianoche y por trampa no lo digas así calladito, dilo duro, porque tú sabes además que eso es falso”, dijo.

Primero Venezuela, el comunicado

El diputado Luis Parra, del Parlamento chavista, publicó en la noche del sábado un comunicado de Primero Venezuela, organización a la que pertenece, en el que calificaron de infelices las declaraciones del gobernador de Yaracuy. Según, el funcionario del oficialismo hizo las declaraciones durante su cadena radial regional.

El pasado 7 de abril del presente año denunciamos públicamente la aberrante y criminal acción del alcalde del municipio Sucre del estado Yaracuy, señor Luis Duque, quien en un acto de discriminación y segregación marcó las casas de los contagiados de Covid-19 en la jurisdicción de su municipios, amenazándolos además con suspenderles la venta de comida a través de los CLAP y el suministro de gas doméstico”, se lee en el documento.

“El señor Julio León se ha convertido lamentablemente en una especie de reyezuelo acomplejado en el estado Yaracuy, cualquier crítica u opinión disidente es considerada por él como un delito, de allí sus descalificaciones el día de ayer 16 de abril, a través de su cadena radial, en contra del diputado Luis Parra y nuestro movimiento Primero Venezuela”, añadió.

Primero Venezuela dijo que las declaraciones del gobernador hacen referencia a asuntos de gravedad, como un presunto fraude del Consejo Nacional Electoral en las elecciones del pasado 6 de diciembre, que la orden de marcar casas fue dada por el Ministerio de Salud y que, según, minimizó la actual del Ministerio Público.

Por tanto, la organización exhortó al gobernador chavista a presentar las pruebas de sus denuncias ante el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público.