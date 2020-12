La Asamblea Nacional aprobó continuar en funciones después del 5 de enero

La Asamblea Nacional aprobó este viernes en primera discusión el proyecto de reforma a la Ley del Estatuto para la Transición. Esto con el objetivo de declarar la continuidad administrativa de las funciones del Parlamento electo en 2015 y presidido por Juan Guaidó.

Todo ello, luego de las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre, las cuales son desconocidos por la oposición y por la comunidad internacional.

Durante el debate, el diputado Omar Barboza, dirigente de Un Nuevo Tiempo, reiteró que quienes fueron proclamados por el CNE como nuevos diputados no tienen legitimidad.

“La realidad es que no hay diputados electos legítimamente que puedan asumir el 5 de enero. No debemos entregarle nuestra legitimidad a quienes no la tienen”, dijo Barboza.

Por ello, planteó que se declare la continuidad del Parlamento electo en 2015 hasta que haya nuevas elecciones libres y justas que permitan elegir diputados legítimos.

De igual manera, el diputado Sergio Vergara, de Voluntad Popular, explicó que el régimen secuestró las instituciones, para impedir elecciones libres.

“El evento realizado por la dictadura constituye un fraude y por esa razón no existen diputados electos para reemplazar a quienes fuimos elegidos en 2015”, dijo.

Entre tanto, Edgar Zambrano, de Acción Democrática afirmó que la decisión de extender el mandato de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó es fundamental para acciones venideras.

“Será un ancla de las acciones de los sectores que creemos en la democracia, en la justicia y en la libertad. Es una decisión de avanzada, una decisión superior, una decisión de inteligencia política aprobar la continuación del mandato del Parlamento”, señaló

Finalmente, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, indicó que la probación de la continuidad administrativa del Poder Legislativo también es una señal de que los parlamentarios continúan luchando por elecciones libres.