Julio Castro reitera efectividad de la vacuna Sputnik V previo a su arribo a Venezuela

En pocas horas se espera que arriben a Venezuela las primeras dosis de la Sputnik V. Ante esto, el infectólogo Julio Castro aseguró que la vacuna rusa contra el Covid-19 cumple con los estándares de eficiencia.

“Yo creo que es una vacuna que llena los estándares de eficiencia comparado con las otras vacunas que hay en el mundo en este momento, es una vacuna que recomendamos que se puede utilizar sin ningún problema. Está en el marco de lo que esperamos de la vacuna, hasta ahora”, señaló el especialista a Sputnik.

Castro ha participado como representante de la oposición en las mesas de trabajo instaladas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en las que se ha conversado sobre los planes para la adquisición de las vacunas contra el Covid-19, y de insumos hospitalarios.

La revista médica “The Lancet” indicó a comienzos del mes de febrero que la vacuna Sputnik V es segura, eficaz y proporciona una protección completa contra los casos graves de Covid-19 y ofrece alrededor de 92 % de protección.

Este tipo de estudios, destacó el especialista, avalan el perfil de efectividad de la vacuna creada por los científicos de la nación euroasiática, por lo que afirmó que estaría dispuesto a aplicársela.

“Yo no tendría problema en ponérmela, yo tengo una condición y es que ya tuve la enfermedad (Covid-19), entonces, la recomendación que se ha utilizado en otros países, sobre todo cuando tienes una disponibilidad limitada de vacunas, es que los primeros que deberían recibir la vacuna son los que están en la primera línea y que no han tenido infección […] Ahora una vez los médicos que están en la primera línea estén vacunados, si me toca ponérmela, me la pongo”, acotó.

Castro hizo hincapié en que lo principal es que reciban la inmunización los hospitalarios que no tienen anticuerpos, e indicó que en su país hay cerca de 150.000 personas que trabajan en hospitales, aunque dijo desconocer la cifra precisa de cuántos están al frente de las áreas Covid-19.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para Venezuela, Paolo Balladelli, informó que se había iniciado un proceso de conversaciones con Covax, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19.

“Hoy, con la voluntad de los actores políticos, técnicos y académicos de Venezuela, la Mesa Nacional para el Acceso a la Estrategia Covax ha avanzado para garantizar el acceso a las vacunas contra la Covid-19. OPS y Unicef acompañan estos importantes esfuerzos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Castro participó en este encuentro y aseguró que se trató de una primera reunión exploratoria y se pautó una próxima reunión en la que prevén discutir la metodología que se utilizará en la mesa de conversaciones para la adquisición de las vacunas contra el Covid-19, informó Sputnik.