Juan Pablo Guanipa: Capriles tenía que convencer primero a su familia política

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, señaló este viernes 4 de septiembre que Henrique Capriles primero tenía que convencer a su familia política antes de tomar la decisión de ir a las elecciones parlamentarias.

Capriles tenía que convencer a su familia política primero. El hecho de que un dirigente de nuestro partido haya tomado la decisión de no acompañar la decisión que el partido ha tomado de no ir a la farsa electoral del 6D, es algo que nos ha dolido mucho, porque es un asunto que pasa en el seno de tu familia, y hemos hecho un esfuerzo para procesarlo con altura, madurez y solidaridad”, comentó para el programa Para Dónde Vamos de Pedro Peñaloza-

“Hoy todavía estamos en reuniones de la dirección nacional del partido para darle continuidad de una discusión que empezó ayer para procesar este asunto, no es cualquier persona la que está tomando esta decisión, es uno de los líderes más importante no solo de PJ, sino del país Nosotros debemos cumplir con los estatutos del partido, PJ lo que discutió es la ratificación de su decisión de no ir a la farsa electoral del 6D”, añadió.

Juan Pablo Guanipa destacó la importancia de la ruta unitaria que trazó Juan Guaidó, para conseguir la libertad de Venezuela. Además, indicó que pese a las críticas recibidas deben “trabajar en diferentes tableros” para conseguir el objetivo.

Es bueno que el país sepa que tenemos diferencias, pero esas diferencias deben estar enmarcadas dentro de la Unidad. La Unidad nos ayuda a la acumulación de fuerza y esa acumulación de fuerza nos puede llevar a generar presión y esa presión es la que puede llevarnos a cambio. La unidad es un instrumento para lograr el objetivo que nos hemos trazado”, expresó.

“La gente nos ha criticado que nos tardamos para la toma de decisiones. Terminamos agrediendo el que piensa de una manera distinta, nosotros no podemos abrazar tesis, debemos trabajar en diferentes tableros”, concluyó.