Juan Guiadó responde a las acusaciones de la Fiscalía: "El régimen ataca de nuevo"

El político venezolano del partido Voluntad Popular, Juan Guaidó, respondió a la orden de arresto y solicitud de alerta roja a la Interpol emitida por el Ministerio Público este jueves, donde lo señaló como un "ataque del régimen".

A través de su cuenta en Instagram, Guaidó envió un corto mensaje para defenderse. "¿Por qué en este momento? ¿Por qué a 17 días de la primaria?". A lo que respondió: "Para seguir distorsionando lo que sucede en el país", señaló El Pitazo.

En este sentido, Juan Guaidó hizo un llamado al gobernante Nicolás Maduro para que se presentaran en cualquier tribunal internacional para iniciar un proceso.

Añadió que por esta razón es que la comisión de delitos de lesa humanidad "te señalan directamente a ti Nicolás Maduro"

El antiguo representante del Gobierno interino insistió en preguntarse por qué luego de cuatro años no había emitido una orden de aprehensión en su contra.

En sus cortas palabras, Guaidó recordó el caso Pdvsa-Cripto que se destapó meses atrás. "Utilizaste a Tareck como un chivo expiatorio para poder dar respuesta a los grupos que te sostienen en el poder: la Fuerza Armada y algunos grupos delictivos que te soportan".

Pero sobre su acusación, el líder político aseguró que se utilizaron noticias falsas para hablar de supuestos 19.000 millones de dólares. Se trata de un dinero, según dijo Guaidó, que "debe el país por emisión de bonos ilegales, expropiaciones desde la época de Chávez, entre otras cosas".

"No Maduro, no permití que me secuestraras, no permitiré que me quites la voz y seguiré denunciándote en todo lugar que sea posible", recalcó el político.