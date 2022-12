José Manuel Dugarte, de la humildad al "Best Seller"

La noche de este 19 de diciembre, José Manuel Dugarte, consultor financiero y vendedor por más de 40 años presentó en Maracaibo su libro "Un legado en Ventas", la publicación recoge sus experiencias, aciertos y desaciertos que le permitieron convertirse en vendedor número uno del mundo como asesor de seguros.

Con un humilde origen en los Andes venezolanos, José Manuel, es un merideño que se mudó a Maracaibo; de manera casual al barrio los Andes un asentamiento de andinos cercano al barrio Los Estanques donde desde muy chico aprendió de su padre el optimismo necesario para vivir la vida.

"Nunca, nunca, nunca vi a mi padre renegar de nada" aseguró Dugarte que entre lágrimas recordó la casita de tierra ubicada en la montaña de la cual salió con sus progenitores y sus cuatro hermanos con toda su ropa solo en una pequeña maleta, donde "venían los sueños pero también la miseria".

Hijo de analfabetas, el autor comenzó su vida en las ventas ofreciendo huevos de gallinas a los 11 años de edad.

Con más de 25 mil ventas certificadas para el CEO de Dual Gruop Protection la razón de su éxito radica en la "perseverancia, la pasión y la persistencia al grado extremo". Durante el bautizo de su primer libro, Dugarte fue enfático en nunca dejarse vencer, recordó anécdotas donde reflexionó sobre cómo la persistencia le permitió sacar a su familia de la pobreza.

"he vivido en lugares exclusivos y con quien mejor me llevo es con el conserje", dijo el autor que sostiene que la base de todo siempre ha sido su alegría y humildad.

En poco más 270 páginas, el multilaureado vendedor plasma vivencias y pequeños tips que cuentan como logró visitar cuatro continentes, "cuando salió el 'vergatario', mis vendedores en Movistar me dijeron que no venderían más teléfonos… yo les dije vengan y vean como yo los voy a seguir vendiendo. Me fui a las Pulgas y comencé a vender no el 'vergatario' sino el 'revergatario' (un Nokia chiquito) y rompimos récord en ventas".

"Lo que más rescato de mi vida en las ventas es haber logrado tener tantos amigos que ni remotamente pensé tener", exaltó.

La publicación que no tiene aún el mes en las vitrinas de Amazon llegó esta semana a la categoría de BEST SELLER o más vendido y puedes adquirirlo por $ 9,99.

Para José Manuel, su mayor legado siempre será su familia pero en "Un legado en Ventas" el hoy top tres de libros más vendidos en Amazon intenta heredar a sus lectores la capacidad innata de vender y no dejarse caer por nada, ni siquiera por un cliente que diga que no.