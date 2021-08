José Luis Alcalá: “65 % de los zulianos está decidido a votar por Manuel Rosales”

José Luis Alcalá Rhode, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Zulia, destacó que al menos el 65 % de los zulianos estaría dispuesto a ejercer su derecho al sufragio a favor de Manuel Rosales, quien aspira regresar al Palacio de los Cóndores en las megaelecciones del próximo 21 de noviembre.

“De acuerdo a la última medición del 21 de agosto del presente año de la empresa Datincorp, 65 por ciento de los encuestados manifestó que votaría por Manuel Rosales para las próximas elecciones regionales como abanderado de la unidad a la gobernación del estado Zulia”, refirió a través de una nota de prensa.

Detalló que la ventaja es mayor cuando señala una contienda solo entre Rosales y Omar Prieto, actual gobernador y aspirante a la reelección por el oficialismo: “La ventaja es mucho mayor, pues Manuel Rosales obtiene el 65 por ciento contra 23 por ciento de Prieto. Esto coincide con otras encuestadoras que se han ocupado del Zulia, donde ya la tendencia es contundente a favor del cambio y donde se refleja que el actual gobernador Omar Prieto tiene una evaluación desfavorable del 70%”, afirmó Alcalá Rhode.

“Es evidente que Omar Prieto fracasó ruidosamente porque se le fue el tiempo en asuntos personales y se coronó como el peor gobernador en la historia del estado Zulia. Hay quienes hablan del eslabón perdido porque en sus 4 años frente al Palacio de Los Cóndores solo se dedicó a ofrecer y no cumplir, generó violencia y promovió la destrucción, el hambre y la miseria que hoy ataca a nuestros hermanos”, aseveró.

El presidente de UNT Zulia agradeció el apoyo de todos los sectores que hacen vida en el estado Zulia en favor de Manuel Rosales, quien a su juicio sigue siendo el “líder indiscutible” de la región.

“No vamos a caer en triunfalismos, esta lucha es de todos los días. Dice la encuesta de Datincorp que el 69 % del electorado está dispuesto a votar el próximo 21 de noviembre y nosotros queremos motivar mucho más para que ese porcentaje sea mayor”, refirió.

Con relación a las postulaciones de los candidatos a los espacios de elección popular que serán disputados en las regionales convocadas por el Consejo Nacional Electoral, Alcalá Rhode resaltó que existen factores en la entidad que con su conducta pudieran ocasionar el caos y obstaculizar la escogencia de los abanderados.

“Los anuncios se encuentran demorados en exceso quizás porque algunos aliados han obstruido de buena o mala fe la selección de candidatos, ya es hora de guardar las cartas escondidas y hablar con claridad, hemos sido los principales propulsores de hacer las definiciones de los candidatos a través de acuerdos o primarias, pero ciertos factores prefieren hacerse los desentendidos para anunciar a última hora que no hay tiempo para primarias cuando es absolutamente falso, hay tiempo para consenso, para encuesta y primarias”, reveló.

La empresa Datincorp posiciona a Un Nuevo Tiempo como la primera opción de preferencia en la entidad con 27,01 % por encima de los demás factores políticos como Acción Democrática con el 3.85 %, Primero Justicia con el 2.46%, Voluntad Popular con el 0.93 %, e incluso por encima del Partido Socialista Unido de Venezuela que aparece reflejado con tan solo el 22.4 por ciento.

Aseguró que en Maracaibo y el Zulia los candidatos deben ser ciudadanos que generen tranquilidad y confianza entre los electores y no se conviertan en causa de problema y perturbación, que tengan una buena trayectoria y cuentas claras ante el pueblo zuliano.

Enfatizó que los partidos políticos no pueden estar por encima del futuro del Zulia. No contribuir a buscar una solución interna, simplemente tendría dos lecturas, causar que la oposición en el Zulia no participe o se pierda la gobernación.

Afirmó que “la mayoría de los candidatos a alcaldes están definidos por consenso, otros deben ir a primarias, no podemos permitir que por buena o mala intensión terminemos en la anarquía o el desastre y se pierdan los espacios”.

Destacó que 73.37% del electorado en la entidad se encuentra completamente decidido a participar mientras que 74.6% del electorado en el municipio Maracaibo se encuentra dispuesto a participar en el venidero proceso comicial.

“Exigimos compromiso, trabajo, firmeza, responsabilidad. Llegó la hora de hacer historia, prometemos que no les haremos esperar mucho tiempo, estamos trabajando para recuperar al Zulia, Maracaibo y todos los municipios de la mano de Manuel Rosales, quien representa la esperanza, el cambio y será el gobernador de la unidad”, dijo.