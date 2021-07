José Guerra: “El BCV está de manos atadas para detener la caída del bolívar”

El economista y exdiputado opositor José Guerra resaltó este viernes que es “indetenible” la caída del bolívar ante el dólar, que subió a más de cuatro millones de bolívares según el marcador En Paralelo Venezuela que establece el valor no oficial de la moneda extranjera.

Guerra recordó que el Banco Central de Venezuela (BCV) no tiene reservas para inyectar al mercado en medio de la hiperinflación.

El BCV aún cotiza el dólar en Bs. 3.773.693,22 mientras el precio promedio del dólar en el mercado paralelo mantuvo su tendencia al alza en la tarde de este viernes en 4.030.938,71 bolívares, al avanzar otro 0,48% respecto al valor de media mañana, cuando estaba en 4.011.743,46 bolívares.

Es un nuevo precio récord referencial en el mercado paralelo de divisas, donde se marcó un nuevo hito este 23 de julio, cuando ya parece inminente una nueva reconversión monetaria que podría derivar en la ironía de que la paridad regrese al recordado 4,30 y de ahí más allá, reseña el portal Banca y Negocios.

Indetenible la caída del bolívar frente al $. El BCV con las manos atadas. No tiene reservas para inyectar a un mercado que quiere $, no bolívares. Tampoco una subida de tasas de interés haría disminuir la demanda de $ y aumentar la preferencia por el bolívar. No hay confianza. pic.twitter.com/u75CNi27Vz

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) July 23, 2021