José Gregorio Correa: Votar en democracia para no botar la democracia

A juicio del diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, el voto es la mejor herramienta para el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, señaló que si no es ejercido el sufragio, se bota la democracia.

El parlamentario cuestionó en un artículo para El Axioma, el llamado de abstenerse a participar en los próximos comicios legislativos y resaltó la importancia que tiene el Parlamento para la sociedad, según reseña Globovisión.

A continuación el artículo completo:

Muchos llaman a la abstención sabiendo que no ejercer el sufragio es botar por la borda la democracia, es negar la oportunidad que tienen los ciudadanos a elegir a sus representantes en el parlamento quienes tienen la obligación de ser la voz activa dentro del hemiciclo de quienes los eligieron. Sin duda alguna el voto siempre será la mejor herramienta de la democracia.

Parte de la decepción y tristeza de algunos venezolanos, que hoy prefieren el uso de las botas ajenas, para nuestro territorio, bien sean nacionales o extranjeras es lo que los lleva a abrigar salidas sin manto democrático, falta de liderazgo, ambiciones desde grandes capitales foráneas o ciudades con habitantes de la “Villa Olímpica del Twitter”, mención y modalidad atlética dedos de la mano, con récord mundial con el pulgar que solo tiene falangina y falangeta, a diferencia de los otros cuatro que se le agrega la falange.

Desde allí establecen a diario marcas de odio, agresiones y ofensas a los equipos contrarios que piensan distinto. Dios quiera, el nuevo pódium legislativo del 5 de enero 2021, los pase a retiro por execrable intolerancia y daño a la sociedad venezolana, deberían en los tiempos libres de entrenamiento de amargura y bilis, leer que es en el Poder Legislativo donde radica la facultad de desarrollar y modificar las leyes.

Recordar o aprender con vocación democrática que el recinto por excelencia del diálogo es una institución (que, en un régimen democrático, es el Parlamento) encargado de la regulación de los derechos y de las responsabilidades de los ciudadanos, de acuerdo a lo establecido por la Constitución, siendo la premiación las medallas de paz.

Que el Poder Legislativo es una Asamblea que posee la autoridad de crear leyes exclusivamente para alguna entidad política, puede ser un país o una ciudad. Ojalá también aprendan que tiene bajo su responsabilidad la administración del presupuesto del Estado.

Que los cibernautas no son la soberanía del resentimiento, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, voto, no bota, bota no, que es por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, no a la intolerancia de la vagancia, de la vulgaridad literaria.

El Poder Legislativo Nacional, con todo y sus defectos, es ejercido por una Asamblea Nacional cuya estructura unicameral responde al propósito de simplificar el procedimiento de formación de las leyes; reducir los costos de funcionamiento del parlamento, cosa en la que creo que tarde o temprano debe regresar el Senado de La República.

Ahora en tiempo de postulación de aspirantes, es bueno recordar las condiciones de inelegibilidad de los diputados, que se obliga a la separación absoluta de sus cargos a los aspirantes, por lo menos tres meses antes de las elecciones, en los casos expresamente señalados, sin perjuicio de los que por ley puedan establecerse. Recordar atribuciones, las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo órgano legislativo en un sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario, como el nuestro.

Destacan la función legislativa, la función de control político sobre la administración pública nacional y sobre el gobierno, las autorizaciones y, en particular, los mecanismos de control del órgano legislativo sobre el Poder Ejecutivo a través del voto de censura al vicepresidente y a los ministros, cuyo procedimiento es especial y requiere de votación calificada. Otros mecanismos de control son las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones.

Responsabilidades

La Asamblea Nacional podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones para hacerla efectiva.

Los funcionarios públicos están obligados a asistir a las comisiones y a suministrar las informaciones y documentos que éstas requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación incumbe también a los particulares, sin perjuicio de los derechos y garantías que la Constitución consagra. El valor probatorio de los resultados obtenidos en ejercicio de esta función será establecido de conformidad con la ley.

Voto de censura

El voto de censura, dado por las tres quintas partes de los diputados, da lugar a la remoción del vicepresidente o de los ministros, según sea el caso.

Cosas poco conocidas

En el caso de la remoción del vicepresidente, en tres oportunidades dentro de un mismo período constitucional, la Constitución faculta al presidente, como un mecanismo de equilibrio democrático, para disolver a la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas dentro de los sesenta días siguientes a la disolución para elegir una nueva legislatura, todo lo cual se hará mediante decreto aprobado en Consejo de ministros.

No podrá disolverse la Asamblea Nacional en el último año de su período constitucional. La Asamblea promoverá la organización y la participación ciudadana en los asuntos de su competencia y tendrá iniciativa en materia de leyes, enmienda, reforma y Asamblea Constituyente.

En lo relativo a la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional, el número de comisiones queda limitado a quince, aun cuando mediante votación calificada de las dos terceras partes de los diputados se pueda disminuir o aumentar su número.

Igualmente se definen las figuras del presidente, dos vicepresidentes, un secretario y un subsecretario de la Asamblea Nacional, remitiéndose al reglamento las formas de resolver las faltas temporales y absolutas de estos cargos.