Jorge Botti: Las primarias del PSUV son una lección que debe quedar para la oposición

El expresidente de Fedecámaras Jorge Botti afirmó este lunes 9 de agosto que el proceso de primarias que celebró el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) el domingo 8, debe ser considerado por la oposición como una “lección” que deben aprender. A su juicio, si bien participó una parte de la población y hay un 85% de la ciudadanía que es antigobierno, los que son de la tolda roja se organizan y eligen a quienes van a las elecciones de forma unitaria.

“Si son los únicos que se organizan y votan, lamentablemente terminará ganando la minoría que vota y no la mayoría que no se organiza y no vota”, consideró.

Entrevistado en el programa Vladimir a la Carta, Botti aseveró que los sectores opositores no deben cegarse respecto a lo que pasa en el ámbito político que se registra en Venezuela y afirmó que el ejercicio de movilización política es “clave” en vísperas de eventos como el que se realizará el 21 de noviembre para escoger a gobernadores y alcaldes, que puede ser aprovechado para la agitación intelectual y política, así como también para estimular a la población a la organización y recuperación del músculo opositor, reseñó Tal Cual.

Resaltó que el llamado G4, a pesar que no es la única fuerza opositora presente, “tiene un gran peso en la conducción política” del país y según su opinión, lo que hace falta es “mucha más conversación y con quienes a uno no le gusta conversar”, haciendo referencia al discurso sostenido por el cardenal Baltazar Porras.

Jorge Botti subrayó que si no hay conversaciones con el mundo del chavismo y entenderlo, se hará mucho más difícil poder lograr cosas. “No basta solo con una mesa de diálogo. Tiene que haber muchísimas correas de transmisión, contacto, creación de confianza”, señaló y afirmó que si bien puede haber algunos actores con los que no se puede llegar a algún resultado positivo, es esencial construir un escenario nuevo con actores del chavismo para construir un nuevo orden de las cosas.

Respecto a las negociaciones que iniciarían el 13 de agosto, el expresidente de Fedecámaras destacó que aún no es 100% seguro que se acuda a dar una firma “a lo que aparentemente sería una agenda gruesa de discusión en México”; enfatizando que existe escepticismo en el país sobre este tipo de procesos y que ocupará gran atención en la población cuando se conozcan detalles como quiénes están a cada lado de la mesa, la credibilidad que tengan y la agenda que se discutirá.

Considera que si los primeros pasos salen bien, “tendremos una mesa de negociación de largo aliento, posiblemente un par de años“, entendiendo que para un proceso complejo como el que vive Venezuela no tiene resultados que sean rápidos. Estima que la misma sortee varias dificultades en el camino para llegar a un acuerdo integral escalonado que derive en la realización de elecciones “de forma limpia y con tiempos razonables”.

Advirtió que existe una idea que gira sobre la posibilidad de éxito en las negociaciones, que estaría ligada a las elecciones del 21 de noviembre y adelantó que existen sectores que dudan sobre si este elemento se pueda usar al final, de acuerdo a lo que pase en México, para dejar de acudir al evento comicial.

Sin embargo, subrayó que hay varios sectores de la sociedad civil que se están sumando a la idea de ir a las elecciones “para construir fuerza” y “protestar a través del voto”, por supuesto apostando por el proceso “sin ingenuidades” de quizás vencer en los comicios.

Considera que ya se cuenta con el apoyo “alineado” de la comunidad internacional, haciendo mención al acuerdo firmado por EEUU, Canadá y la Unión Europea, el cual calificó de «brillante»y dijo que el expresidente Donald Trump fue un «elemento perturbador» en este aspecto; mientras que destacó que los votos del mundo deben ser capitalizados en el país a través de primarias, que permitirá a la postre saber cuál es el centro político de la oposición después de unas elecciones.