Jorge Arreaza invita a sectores políticos a un “diálogo” en el Parlamento

El canciller de la República, Jorge Arreaza, aseguró este domingo que el Gobierno invitará a todos los sectores políticos del país a “discutir los problemas” en el nuevo Parlamento que se instalará el 5 de enero de 2021.

“La democracia venezolana, como todas las democracias, se fundamentan en el diálogo y en el encuentro. Llamaremos a todos los sectores de oposición, económicos y de fuerzas del país a dialogar en la Asamblea Nacional”, indicó Arreaza luego de sufragar en Caracas.

En declaraciones a los medios, el diplomático señaló que Venezuela es referencia democrática para los pueblos del mundo.

“Aquí está la verdad de Venezuela, en el 2017 el pueblo esquivó las balas, las piedras, hoy también el pueblo ha salido en medio de las sanciones y el bloqueo”, dijo

“Vamos a seguir adelante, el único reconocimiento que nos interesa es el del hombre venezolano, no nos interesa si no nos reconoce la Unión Europea o el que está en la Casa Blanca, no nos interesa para nada, esto es un país libre y nosotros seremos libre por decenas y decenas de años”, manifestó Arreaza.