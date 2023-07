Jesús Seguías: “Lo único que cabe hacer es una transición electoral consensuada con el Gobierno”

Este fin de semana, Jesús Seguías, presidente de Datincorp, ofreció en redes sociales una potente reflexión a los líderes de la oposición venezolana sobre el escenario político que se construyen en víspera de las elecciones presidenciales previstas para 2024.

Seguías suele ser crítico con las actitudes personalistas de algunos candidatos a las primarias opositoras. Hace poco menos de 10 días se refirió al carácter personalista asumido por María Corina Machado, presidenta de Vente Venezuela y principal favorita para ganar el proceso interno.

María Corina Machado está capitalizando el descontento opositor, pero aún está muy lejos del 50% de apoyo popular y del poderoso respaldo internacional que tuvo Juan Guaidó en 2019. Guaidó dijo que el régimen se estaba derrumbando y perdió. María Corina dice lo mismo hoy. ¿Qué hará diferente?”, cuestionaba.

En esta oportunidad, sin ofrecer nombres, el analista expresó: “Muchos líderes comenten el error de creer que todo proceso político, o de cambio de gobierno, debe pasar obligatoriamente por ellos como protagonistas principales. ‘Si no soy yo, pues entonces que venga el diluvio'”, sostuvo.

Y, con base en el polémico: ¡Hasta el final!, eslogan de la campaña de Machado, pareciera traerlo nuevamente a debate. “Para lograr su objetivo, reprimen, manipulan, mienten, destruyen a quienes se le oponen, hacen promesas y juramentos que no pueden cumplir. Y justo eso es lo que ha ocurrido en Venezuela: el diluvio en el gobierno, el diluvio en los partidos, el diluvio en la oposición, el gran diluvio de un país entero, y con el Arca de Noé aún sin aparecer”.

Seguías insiste en que si algún político no garantiza un cambio dentro de los parámetros permitidos por las crudas realidades, porque así lo enseña la historia del poder en el mundo, lo mejor que puede hacer por el país es actuar con humildad, con desprendimiento, con espíritu democrático verdadero, y -por tanto- decidido(a), a pasarle el relevo a quién sí pueda garantizarlo. “Eso es lo correcto, lo honesto, lo que realmente importa”.

Y remata: “Hoy lo importante no es quién lo va a hacer sino que se haga. Y lo único que cabe hacer es una transición electoral, pacífica y consensuada con el Gobierno, lo cual exige que el Gobierno confíe en los principales actores, especialmente el candidato presidencial, para lograr una normalización democrática en las instituciones del país, la reconciliación de todos los venezolanos, y comenzar la reconstrucción acelerada de la economía de Venezuela en santa paz política y social. Esa sola tarea consumirá los seis años del periodo presidencial. Lo demás es fantasía”.

Sobre la “transición” asegura que “es lo que está en juego, y es lo que exigen las grandes mayorías, incluidos los venezolanos de la diáspora, al 96% de éstos -por cierto- les importa un bledo las primarias opositoras, o sea, no es verdad que esas primarias validarán el liderazgo de las grandes mayorías que se oponen al gobierno”.

El Presidente de Datincorp llama a la dirigencia opositora a cambiar paradigmas antes que sea demasiado tarde. “La buena noticia es que el cambio es gratis. No hay excusas. No sigan prolongando la agonía de un país motivados por vanidades exacerbadas y protagonismos mesiánicos. Un poco de vergüenza no está demás”.