Jesús María Casal supervisa planificación de primarias en Zulia: "El saldo es altamente positivo"

A 100 días para la celebración de los comicios electorales, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CP), sostuvo este viernes una reunión con la Junta Regional del estado Zulia para supervisar los avances en planificación y afinar la organización de la elección opositora en la región.

El encuentro, realizado en el Hotel Kristoff de Maracaibo, estuvo encabezado por Diana Romero La Roche, presidenta de la Junta; María Carolina Uzcategui, vicepresidenta de la CP y miembros directivos que representan al Zulia ante la plataforma de las primarias.

El abogado visitó la región zuliana como parte de su gira nacional y ya logró reunirse con las 23 juntas regionales que constituyen a los estados del país.

En entrevista en exclusiva con Versión Final, Jesús María Casal brindó detalles sobre el trabajo que mantiene la Comisión para garantizar la realización con éxito de la consulta.

-El Zulia es el estado con mayor cantidad de ciudadanos inscritos ante el Registro Electoral. ¿Se tiene un estimado de cuantos puntos de votación se habilitarán?

Ya las Juntas Regionales, en coordinación con la Comisión Nacional de Primaria, ha ido trabajando en la identificación de los centros de votación y el saldo que podemos presentar hoy es altamente positivo, es un saldo positivo porque se ha hecho un gran esfuerzo y hay una gran voluntad de colaborar de todos los venezolanos. Todos los venezolanos quieren ser parte de la primaria, quieren guiarse de ellas. Siempre hemos dicho que la primaria es un proceso de la sociedad democrática y eso se ha puesto de manifiesto ahora con ese arduo trabajo de todas las juntas. La situación no es homogénea, no necesariamente en todas las entidades ha sido fácil lograr este número de centros de votación que fue recolectado por nuestros equipos técnicos, pero ya en una segunda fase que se encuentran ahora las juntas próximamente se podrá anunciar ese número. Pero lo que si podemos decir hoy es que los resultados que se están obteniendo, son resultados positivos para la organización de la primaria.

-El Tribunal Supremo de Justicia estudia la posibilidad de suspender las primarias del 22 de octubre, ¿existe un plan B en caso de que se apruebe la acción judicial?, ¿Seguirán adelante con las primarias como derecho de los ciudadanos o qué escenario plantearían?

Nosotros hemos dicho desde el primer día que la primaria es un ejercicio de derecho constitucional, de nuestros derechos de participación, de nuestro derecho a elegir una candidatura unitaria, un derecho de los ciudadanos que apuestan al cambio político, un derecho de las organizaciones políticas que están respaldando las primarias, por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer hoy es lo que hicimos desde el primer día, es pedir a las autoridades el respeto al derecho de participación ciudadana establecido en la Constitución. De acuerdo con nuestra Constitución, todas las autoridades y autoridades judiciales deben favorecer el ejercicio del derecho a la participación, esas son las premisas que guían nuestro trabajo. No corresponde ahora de nuestra parte hacer un pronunciamiento sobre una decisión que no existe todavía y que tal vez no exista. Nosotros ahora miramos y nos basamos en la Constitución, lo que establece la Constitución.

-¿Cuál es el mensaje de la Comisión Nacional de Primaria para los venezolanos que dudan en votar por las inhabilitaciones políticas?

-Hay que ver las primarias como una gran guía para la democratización de Venezuela, para la participación, cada uno con sus preferencias, cada uno tendrá sus preferencias electorales, cada uno utilizará sus criterios porque es un proceso abierto y plural, y dentro de ese pluralismo la Comisión Nacional de Primaria no quiso colocar barreras que fueran inconstitucionales, no quiso colocar ninguna restricción para personas víctimas de inhabilitaciones que si no lo eran en ese momento, pueden serlo después, y es una medida que se aplica con gran institucionalidad para no decir arbitrariedad. Por lo tanto, es un proceso democrático, es un proceso abierto, el que puede participar puede ganar y serán los electores los que tendrán la última palabra, siempre teniendo presente el objetivo último de participar en unas elecciones presidenciales para que, si así lo dictamina la voluntad del electorado, pueda producirse un cambio político en Venezuela.

-¿Los debates motivan al electorado, el primer debate ha sido un éxito, harán más debates de aquí a octubre?

Sí, ya estamos conversando con algunas organizaciones sociales para hacer un segundo debate, pero con la participación de todos los candidatos, esperamos que para este si asistan todos y luego de la fase de campaña habrá otro gran debate.

-¿La Comisión Nacional de Primaria activará algún mecanismo de presión para lograr el levantamiento de inhabilitaciones de candidatos?, ¿Ya conversa esto con otros gobiernos o bloques o no se meten en ese terreno?

Nosotros siempre hemos dicho que esas medidas son arbitrarias y deben dejarse sin efecto; no obstante, eso no está a nuestro alcance, no podemos solicitar que eso se deje sin efecto, pero esas inhabilitaciones no tienen eficacia dentro de la primaria, es decir, en la primaria puede participar alguna persona que haya sido inhabilitada.

-¿Vimos que hay un atasco en el tema de la sucesión en caso de que el ganador o ganadora de la primaria sea inhabilitado, si el ganador no quiere plegarse a un consenso ¿Qué papel jugará la Comisión Nacional de Primaria para hacer valer la unidad? ¿Ya se lo han planteado?

Nosotros tenemos distintas distinciones sobre este escenario, pero no nos corresponde pronunciarnos sobre eso, nosotros seguimos trabajando en la organización de las primarias. Los distintos escenarios que se puedan presentar los abordaremos de manera pública en esa oportunidad y por lo tanto, ahora estamos abocados totalmente a la organización de la primaria.

-¿Han tenido obstáculos en materia de permisos y similares por parte del gobierno para la realización del proceso?

Hasta este momento no.

-Doctor, ¿ya disponen de los recursos para garantizar el éxito logístico de las primarias? ¿Cuánto cuesta la realización del proceso? Tenemos entendido que es una cifra que supera los 9 millones de dólares.

Hay equipos logísticos que están trabajando esmeradamente desde el primer día en ese tema, recoger recursos para la primaria con aportes de venezolanos en el exterior y contribuciones de los candidatos que ya dieron una parte, ellos siguen comprometidos a contribuir para la organización de la primaria y en la fase en que nos encontramos estimamos que podemos seguir adelante en la organización de la primaria. No hay una cifra que los equipos hayan terminado de definir o me hayan autorizado a exponer, ellos están trabajando primero en crear esas capacidades logísticas para llevarlas adelante.