Jesús Faría se molestó cuando le preguntaron por El Aissami: No tengo su número de teléfono [+Video]

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría, se molestó este martes durante una entrevista por Globovisión, cuando le preguntaron por el paradero del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami.

Aseveró el parlamentario que "muchos de ellos están en Estados Unidos, protegidos por el Gobierno de los Estados Unidos, otros están en Europa, ahí está Rafael Ramírez", rehuyendo responder dónde está el exministro.

Puedes llamarlo y preguntarle dónde está (El Aissami). No sé dónde está, no tengo su número de teléfono", dijo.

Se refirió además al "daño patrimonial que ocasionó Rafael Ramírez. ¿Tú sabes dónde está Rafael Ramírez? Libre, en el mundo".

Y los Estados Unidos que persiguen a todos los que se rebelan en contra de sus dictados, ¿Adivina que está haciendo Estados Unidos? Los protegen (...) Esa es una práctica muy usual, tanto de la derecha venezolana como de los Estados Unidos. Después que señalan al personaje, como persona, delincuentes, ladrones, traidores, yo no sé qué cosa, narcotraficantes, terroristas, cuando se les imputa y se les va a castigar, los protegen y se convierten en una verdadera cloaca de la corrupción", añadió Faría.

El diputado aseguró que "nosotros estamos haciendo una investigación general", al ser preguntado sobre la averiguación que la AN sigue hacia el exministro El Aissami. quien renunció el pasado 20 de marzo, en medio de varias detenciones que se practicaron por la trama de corrupción en Pdvsa.

Aquí hay diferentes instituciones, y las instituciones se encargan de algunas cosas en particular. Nosotros tenemos nuestra tarea como Asamblea Nacional, ya que hemos hecho dos leyes que no existían y tienen un impacto tremendo, no sé cuál es tu fijación por Tareck", expresó a la entrevistadora.